Tranzon'un Of ilçesinde Belediye Başkanı'na koronavirüs çıktı!

Trabzon'un Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıoğlu'nun yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Belediyeden yapılan açıklamaya göre Başkan Sarıoğlu ile son 4 gün içinde temas edenlerin dikkatli olmaları istendi.



Of Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada belediye başkanı Salim Salih Sarıoğlu’nun bugün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, "20- 24 Temmuz tarihleri arasında belediye başkanımızla yakın temas kuran vatandaşlarımızın kendilerine birkaç gün boyunca dikkat etmeleri, yakın çevreleriyle ve aileleriyle temas kurmamaları, ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri durumunda en yakın sağlık birimine müracaat ederek test yaptırmaları önemle rica olunur. Yüksek ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri bulunmayan vatandaşlarımızın Covid-19 testi için sağlık birimlerini gereksiz yere meşgul etmemeleri önemle rica olunur. Belediye başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını rabbimizden diliyor ve dualarınızı bekliyoruz" denildi.

SALİM SALİH SARIOĞLU KİMDİR?

1967 yılında Of’ ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Of’ta tamamladı. KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1991 yılında mezun olan Sarıalioğlu, 1993 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş.’de çalışmaya başladı. 1995 yılında Of Belediyesi’ne geçiş yaptı. Fen İşleri birimindeki 18 yıllık görev süresinin ardından 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ak Parti’den Of Belediye Başkanı Adayı oldu. Of Belediye Başkanlığına seçilen Sarıalioğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.