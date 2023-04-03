Travassos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Travassos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Travassos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Travassos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.