Travassos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Travassos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Travassos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Travassos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Travassos 31 Mart 2004 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Martins Travassos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Travassos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nomi Sports yapmaktadır. Travassos, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sporting CP B futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Travassos'nin Sporting CP B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Travassos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Travassos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Sporting Sub-15
1 Temmuz 2019 yılında Sporting U17
1 Temmuz 2021 yılında Sporting U19
1 Temmuz 2022 yılında Sporting B
Travassos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Travassos şuan Sporting CP B takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Sporting CP (2010-)
Travassos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U20 takımında 13 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz A19 takımında 15 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U18 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
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