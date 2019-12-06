Travel Turkey 2019 İzmir’e Aydın destinasyonu damga vurdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Aydın Destinasyonu adı altında Travel Turkey 2019 İzmir fuarına katılan Aydın ili ve ilçeleri standı fuarın en yoğun ilgi gören alanı oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun desteği ile fuarda yer alan Aydın destinasyonunu iki günde 20 binin üzerinde ihtisas firması ve sektör temsi ziyaret etti. Fuarın son günü olan halk gününde ise 60 bin kişinin ziyareti bekleniyor.

"Aydın Çağırıyor" fuarın odak noktası oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde organize edilen ve Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun "Aydın Çağırıyor" sloganı ile hayat bulan panel fuarda büyük ilgi gördü. Fuara katılım sağlayan tur acenteleri ve otel işletmecilerinin katılım sağladığı panelde ayrıca Aydın destinasyonunun içerisinde yer alan Kuşadası, Didim, Yenipazar ve Nazilli ilçelerinin Belediye Başkanları ve bürokratları katıldı. Ulusal ve bölgesel basın temsilcileri ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz'un da takip ettiği panelde Aydın bölgesinin doğal ve kültürel değerleri tanıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, İzmir Fuar alanının A holünde açılan standta, hazırlanan görsel ve bilgilendirici materyallerle Aydın destinasyonunun doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı yapılıyor.

Travel Turkey fuarı, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerine ait turizm zenginliklerini, farklı destinasyonlarını yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına, acentelere ve tatil planı yapmakta olan son tüketicilere tanıtmayı hedefliyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel fuar ile ilgili olarak "13. kez düzenlenen Travel Turkey Fuarı ülkemiz açısından ayrı bir öneme sahip. Bu yıl Aydın Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde ve diğer ilçe belediyelerimizin de katılımı ile 220 metrekarelik bir tanıtım alanında Aydın destinasyonunu ziyaretçilerimize tanıtma fırsatı bulduk. Bizim ile beraber turistik tesis işletmecilerine de standımızda yer verdik. 3 gün sürecek fuarda Aydın destinasyonunu en iyi şekilde tanıtacağımızı düşünüyoruz. "Aydın Çağırıyor" panelimiz büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun büyük desteği ile organize edilen fuara katılımımız Aydın ve ilçelerinin tanıtımı açısından da büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA