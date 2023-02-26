Travis Graham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Travis Graham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Travis Graham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Travis Graham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Travis Graham 8 Mayıs 1993 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Travis Graham Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Only4Stars yapmaktadır. Travis Graham, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 4 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Travis Graham'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Travis Graham Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/travisxgraham?s=20&t=PmhtLh-dqz77mOfoSIpk0Q

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Travis Graham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Travis Graham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Travis Graham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Travis Graham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ajax Cape Town

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2019 yılında Cape Town City

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

24 Şubat 2020 yılında Cape Umoya Utd.

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

4 Aralık 2020 yılında Maritzburg Utd.

Travis Graham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Travis Graham şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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