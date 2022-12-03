Travma yaratacak olay! Timsah, kaçırdığı bebeği canlı canlı yedi!

Malezya'nın Lahad Datu kasabasında korkunç bir olay meydana geldi. 3.5 metre boyundaki timsah, tekne içinde olan 1 yaşındaki bebeği suya çekerek canlı canlı yedi. Çocuğuna kurtarmaya çalışan baba ise ağır yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Travma yaratacak olay! Timsah, kaçırdığı bebeği canlı canlı yedi!

Çok sayıda vahşi hayvanın yaşadığı ülkelerden biri olan Malezya'da korkunç bir olay meydana geldi. Daily Star'da yer alan habere göre 1 Aralık Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Lahad Datu kasabasında bir timsah, tekne içinde bulunan 1 yaşındaki erkek bebeğe saldırdı.

Travma yaratacak olay! Timsah, kaçırdığı bebeği canlı canlı yedi!

TİMSAH ÇOCUĞU SUYUN İÇİNE ÇEKTİ

Durumu gören 45 yaşındaki baba, 3.5 metre boyundaki timsaha müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Timsah çocuğu suyun içine çekerek kayboldu.

Travma yaratacak olay! Timsah, kaçırdığı bebeği canlı canlı yedi!

Olaya ait olduğu öne sürülen bir fotoğraf

YAŞANANLARI ANLATTI

Olayı gören vatandaşlar yaşadıkları şoka rağmen durumu yetkililere bildirdi. İtfaiye ve kurtarma şefi Sumosoa Rashid, Lahad Datu Hastanesinde tedavi gören Moherat'ın başından ve vücudundan ağır yaralar aldıktan sonra halk tarafından nasıl kurtarıldığını anlattı.

Travma yaratacak olay! Timsah, kaçırdığı bebeği canlı canlı yedi!

Rashid şunları söyledi:

"Adamın tüm çabalarına rağmen, çok sayıda ısırık yarası aldı ve oğlunun su altında sürüklenmesini engelleyemedi.

Kurbanın (çocuğunun) timsah tarafından nasıl saldırıya uğradığını ve ardından yakındaki bir nehre sürüklenmeden önce nasıl yakalandığını gösteren birkaç viral video var."

Çocuk, arama kurtarma çalışmalarına rağmen bulunamazken öldüğü tahmin ediliyor.

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