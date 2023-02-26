Trazie Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trazie Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Trazie Thomas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Trazie Thomas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Trazie Thomas 1 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Trazié Thomas Zai şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Trazie Thomas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wilders Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Trazie Thomas'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Trazie Thomas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Trazie Thomas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Trazie Thomas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Trazie Thomas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2020 yılında OGC Nizza

30 Eylül 2020 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2021 yılında OGC Nizza

1 Temmuz 2021 yılında Lausanne-Sport

22 Eylül 2022 yılında B. Jerusalem

Trazie Thomas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Trazie Thomas şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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