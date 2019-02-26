TREDAŞ ekipleri zorlu kış şartlarının üstesinden geliyor

Trakya'da 2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren TREDAŞ, yoğun kar yağışına rağmen kar motosikletli arıza ekipleri ile arızalara anında müdahale ederek, enerjinin devamlılığını sağlıyor.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli kent merkezleri ile bu illerde bulunan 26 ilçe, 20 belde ve 432 köyü kapsayan bir alanda elektrik dağıtım hizmeti veren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), yoğun kar yağışına rağmen 7 gün 24 saat esaslı çalışarak elektriğin devamlılığını sağlıyor.

TREDAŞ arıza ekipleri, zorlu kış koşullarına rağmen özellikle kırsal bölgelerdeki erişimi zor arızalara kar motosikletleriyle ulaşarak, bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyor. 2012 yılından bu yana Trakya Bölgesinde yaklaşık 2 milyon aboneye elektrik enerjisinin kesintisiz ve kaliteli dağıtımını üstlenen TREDAŞ, yaptığı yatırımlar ve hayata geçirdiği tedbirler ile arıza sayısında büyük düşüş sağladı.

Kaynak: İHA