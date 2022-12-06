Tren enkazında patlama! Ölü ve yaralılar var!

Tayland’dan Malezya’ya gittiği sırada 3 Aralık’ta bombalı saldırının hedefi olan yük treninin enkazında patlama meydana geldi. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında yaşanan patlamada, 3 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin de yaralandığı bildirildi.

YENİ BİR PATLAMAYA KARŞI ÖNLEM ALINDI

Söz konusu patlamanın 3 Aralık’taki patlamanın gerçekleştiği noktanın 400 metre ilerisinde rayların üzerinde meydana geldiği ifade edildi. Gerçekleşen ikinci patlamanın bomba düzeneğinin ilk patlama öncesinden mi kalma, yoksa daha sonra mı yerleştirildiği henüz tespit edilemezken, bölge muhtemel bir başka bomba ihtimaline karşı köpekli ve detektörlü polis ekiplerince tarafından tekrar incelemeye alındı.

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4 İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olayla ilgili açıklama yapan Songkhla Eyaleti Polis Şefi Wara Vechapinan, hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek, yaralı 4 işçinin hayati tehlikesi olmadığını belirtti. Vechapinan, ilk patlama sonrası bölgede bomba taraması yapıldığını ancak şiddetli yağışlar ve raylardaki ağır metalin bomba detektörlerin elektronik ayarını bozmasından dolayı teknik sıkıntılar yaşandığını açıkladı.(İHA)