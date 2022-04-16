Tren Hareket Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tren Hareket Memuru görev tanımı nedir, Tren Hareket Memuru ne iş yapar, Tren Hareket Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tren Hareket Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tren Hareket Memuru Tanımı;

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Tren Hareket Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Tren Hareket Memuru Maaşları

Tren Hareket Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tren Hareket Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tren Hareket Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.23

Meslek Adı :

Tren Hareket Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Trenlerin seyrüsefer işlemlerinin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alan tren kabul ve sevkini yapan, personeli sevk ve idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tren Hareket Memuru işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tren seferlerini belirli bir düzene koymak için günlük hareket defterini inceleyerek o gün hareket edecek ve hareket halinde olan trenlerin numarasını saatini, makasların ve tesisatın çalışma durumlarını tespit etmek,

b) Sonradan trenlerin buluşacağı istasyonları gösteren ihbarnameyi doldurmak,

c) Banliyö trenlerinin geliş gidiş saatleri ile peronlarının yolculara iletilmesini sağlamak,

d) Diğer istasyonlarla telefon ve telgraf haberleşmesi yaparak yol durumlarını ve mevcut trenlerin hangi yollarda olduğuna ait bilgileri almak ve bu bilgileri günlük hareket defterine kaydetmek,

e) Gelen trenler için istasyon içindeki manevraların tatil edilmesiyle ilgili manevra personeline talimat vermek,

f) Trenin kabul edileceği peronu hazırlattırmak,

g) Hareket diski ile işaret vererek treni durdurup gelen trenin seyir defterini inceleyerek varsa eksikliklerini gidermek,

h) Kompartımanların elektrik, ısıtma tertibatlarını ve temizliğini kontrol etmek,

i) Trenle ilgili bilgileri buluşma ihbarnamesine yazıp, amirine bildirmek,

j) Hareket saatinde diskle işaret vererek trenin hareket etmesini sağlamak,

k) Giden trenlerin teşkilat telgraflarını yazıp, diğer tren hareket memurlarıyla işbirliği yaparak seyrüsefer ve yol hakkında bilgi almak,

l) Makasçı, manevra personeli ve yedek tren personelinin görev başında hazır bulunmasını sağlamak

m) Raylarda ve vagonlardaki arızaların giderilmesi için talimat vermek, n) Tren rotalarını yolculara anons etmek,

o) Seferi sona eren treni tali yola aldırmak

p) Tren kazaları, demiryolu hasarları ve yoldan çıkmalarda amirine rapor vermek,

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