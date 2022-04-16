Tren Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tren Kontrolörü görev tanımı nedir, Tren Kontrolörü ne iş yapar, Tren Kontrolörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tren Kontrolörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tren Kontrolörü Tanımı;

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Tren Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tren Kontrolörü Maaşları

Tren Kontrolörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tren Kontrolörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tren Kontrolörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.44

Meslek Adı :

Tren Kontrolörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Trenlerin seyir halindeki aksaklıklarını gözetleyen, tespit eden ve rapor halinde ilgili makama sunan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tren Kontrolörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Belirlenen programa göre yapacağı turnelerde yolcu ve yük trenlerinin trafikle ilgili konular yönünden kontrolünü yapmak, b) Kontrolünü yaptığı yolcu trenlerinde sondaj mahiyetinde bilet denetimi yapmak, c) Yolcu trenlerinin temizliğini kontrol etmek, d) Trende görevli personelin kıyafet ve yolcularla olan ilişkilerini kontrol etmek, e) Personelin yetersiz olduğu zamanlarda tren şefliği yapmak, f) Hazırladığı raporları ilgili amirlere sunmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel Meslek : EVET

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