Tren önce araca çarptı, sonra raylardan çekti

Çatalca Kabakça'da tren araca çarptı. Kazanın ardından araç halatla trene bağlanarak raylardan çekildi. Kaza sırasında araçta bulunan 1 çocuk yaralandı.

Kaza, Çatalca Kabakça tren istasyonu Akören geçidinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda sinyalizasyon arızası dolayısıyla işaret ışıkları yanmadı. Arıza nedeniyle trenin geldiğini fark edemeyen araç sürücüsü Akören geçidinde ilerlemek istedi. Bu sırada tren, araca çarparak sürükledi. Kazada araçta bulunan ve yaşı 18'den küçük olduğu belirlenen 1 çocuk yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hafif yaralı olduğu öğrenildi. Araçta bulunan ve kimliği öğrenilemeyen diğer 2 kişinin ise kazadan yara almadan kurtulduğu bilgisine ulaşıldı.

Kazanın ardından hasar gören araç halatla trene bağlanarak raylardan çekildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA