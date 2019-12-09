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  3. Tren rayında kaza: 1 ölü 3 yaralı

Tren rayında kaza: 1 ölü 3 yaralı

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir yolunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü 3 kişi ise yaralandı.

Tren rayında kaza: 1 ölü 3 yaralı

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir yolunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Divriği ilçesi Çatlı istikametinde meydana geldi. TCDD'ye ait bir iş makinesi ile TCDD'ye ait diğer bir iş makinesi raylarda çarpıştı. Kazada Turan.T. isimli işçi hayatını kaybetti. 3 işçi ise yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tren rayında kaza: 1 ölü 3 yaralı

Tren rayında kaza: 1 ölü 3 yaralı

Kaynak: İHA

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