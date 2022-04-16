Tren Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tren Şefi görev tanımı nedir, Tren Şefi ne iş yapar, Tren Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tren Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tren Şefi Tanımı;

__

Tren Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tren Şefi Maaşları

Tren Şefi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tren Şefi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tren Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.32

Meslek Adı :

Tren Şefi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yük ve yolcu trenlerinde, yol boyunca trenleri, tren trafik durumuna göre sevk ve idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

III. GÖREV VE İŞLEMLER : Tren Şefi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Trenlerin hazırlanmış ve eksikliklerinin giderilmiş olduğunu kontrol etmek ve teslim almak,

b) Yolcu trenlerini herhangi bir nedenle aktarmaları gerektiğinde, yolcu ve bagaj aktarmalarının sonuçlandırılmasını sağlamak,

c) Trendeki diğer personellerin resmi elbiseli ve tamam olup olmadığını kontrol etmek, eksik varsa nöbetçi hareket memuruna bildirmek,

d) Trendeki vagonların yükünü, fren ayar kollarını, yolcu vagonlarının temizliğini kontrol etmek,

e) Trendeki suların dolu olup olmadığını kontrol etmek,

f) Vagon ve yön levhalarının doğru olarak takıldığını kontrol etmek,

g) Emrindeki memurlara görevlendirileceği vagonların numarasını vermek,

h) Tren ve personelin yanında bulundurması gereken işaretlerin tamam olduğunu kontrol etmek,

i) Tren hareket emrinin tren şefi tarafından verildiği yerlerde, makiniste hareket emrini vermek,

j) Emrinde çalışan Makinist, Makinist Yrd. Kondüktör, Hostes, Tren Teşkil Memuru ve Tren Odacılarının çalışmalarını denetlemek ve kontrol etmek,

k) Tren varış istasyonunda fren belgelerini teslim etmek,

l) Yolcuların şikayetlerini dinlemek ve istek halinde şikayet defterini yolcuya vermek,

m) Gerekli gördüğü durumlarda treni bir veya birkaç kez denetlemek,

n) Belgesiz kişilerin trende, lokomotif ve furgonda yolculuk yapmalarına izin vermemek,

o) Tren trafiği ve hızları hakkındaki emirlere ve yol boyunca gösterilen işaretlere, geçici duruşlara ve lokomotif düdüğünün gereğine uygun olarak kullanılması için önlem almak,

p) Treni teslim aldığında tren dizisinde bulunan vagonların numaralarını el defterine yazmak ve tüm vagonları denetlemek,

q) Trenin gidişine tehlike verecek bir düzensizliğin veya aksaklığın olduğu zamanlarda giderilmesini sağlamak. vb.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?