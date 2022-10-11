Tren Teşkil Memuru (Makasçı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tren Teşkil Memuru (Makasçı) görev tanımı nedir, Tren Teşkil Memuru (Makasçı) ne iş yapar, Tren Teşkil Memuru (Makasçı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tren Teşkil Memuru (Makasçı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tren Teşkil Memuru (Makasçı) Tanımı;

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Tren Teşkil Memuru (Makasçı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tren Teşkil Memuru (Makasçı) Maaşları

Tren Teşkil Memuru (Makasçı) maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Tren Teşkil Memuru (Makasçı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tren Teşkil Memuru (Makasçı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8312.04

Meslek Adı :

Tren Teşkil Memuru (Makasçı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demiryolu Frencileri, Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tren Teşkil Memuru (Makasçı), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, işle ilgili emniyet tedbirleri alma, tren dizisi teşkil etme, trenin istasyona giriş ve çıkışını sağlama vb. işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Demiryolu Makasçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Günlük maveraya vaziyetine göre vagonları markalamak,

b) Makasların günlük temizliğini yapmak,

c) İstasyona giriş ve çıkışı düzenleyen işaretlerin günlük bakımını yapmak,

d) Manevra sahasını kontrol etmek,

e) Vagonların limitler dahilinde durmasını sağlamak,

f) İstasyona bırakılan vagonların el frenlerini sıkmak ve tekerleklerine takoz (kal) koymak,

g) Vagonların mühürlerini kontrol etmek,

h) Makasları tanzim etmek,

i) Lokomotifin vagon üzerine gelmesini sağlamak,

j) Lokomotifi vagona veya vagonları birbirine bağlamak,

k) Diziye alınacak vagonu hazır hale getirmek,

l) Vagona bağlı lokomotifin dizi üzerine gelmesini sağlamak,

m) Lokomotifi vagondan veya vagonları birbirinden kesmek,

n) Trenin istasyona giriş ve çıkşını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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