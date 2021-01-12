Trendyol 12-13-14 Ocak indirimleri | Trendyol Alışveriş Günleri başladı
Türkiye'nin en çok alışveriş yapılan sitelerinden biri olan Trendyol'un 12-13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştireceği Alışveriş Günleri başladı. Birçok ürünü vatandaşlarla buluşturan Trendyol'un Ocak ayına özel yaptığı Trendyol 12-13-14 Ocak Alışveriş Günleri indirimlerini biz de haberimizde derledik.
TRENDYOL 12-13-14 OCAK İNDİRİMLERİ
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12 Ocak 2021 Salı 14:21
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