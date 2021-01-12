Trendyol 12-13-14 Ocak indirimleri | Trendyol Alışveriş Günleri başladı

Türkiye'nin en çok alışveriş yapılan sitelerinden biri olan Trendyol'un 12-13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştireceği Alışveriş Günleri başladı. Birçok ürünü vatandaşlarla buluşturan Trendyol'un Ocak ayına özel yaptığı Trendyol 12-13-14 Ocak Alışveriş Günleri indirimlerini biz de haberimizde derledik.