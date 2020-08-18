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Trendyol 18 - 19 - 20 Ağustos indirimlerini kaçırmayın!

Trendyol'un Büyük Ağustos indirimleri başladı. Tekstilden ayakkabı ve aksesuara kozmetikten son moda teknolojilere kadar birçok farklı kategoride milyonlarca ürün yüzde 80’lere varan indirimlerle Trendyol 18 - 19 - 20 Ağustos indirimlerini kaçırmayın.

Trendyol'un her yıl düzenlediği indirim günlerinden biri olan 18 - 19 - 20 Büyük Ağustos indirimleri başladı. Birbirinden çeşitli üründe uyguladığı kampanyalar ile bu yıl bir kez daha alışveriş şöleni sunacak. Biz de bu indirimleri Trendyol 18 - 19 - 20 Ağustos indirimleri başlığı altında haberimizde derledik. İşte o fırsatlar...

 TRENDYOL 18 - 19 - 20 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ

TRENDYOL ANA SAYFASINA GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

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TRENDYOL 18 - 19 - 20 BÜYÜK AĞUSTOS İNDİRİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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18 Ağustos 2020 Salı 13:00
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