Trendyol'un Ağustos ayında düzenlediği büyük indirimler başladı. 18-19-20 Ağustos tarihleri arasında sürecek olan indirimleri vatandaşlar ilgiyle bekliyordu. Yüzde 90'lara varan indirimlerde birçok kategoride farklı ürün sizleri bekliyor. İşte kampanyadaki ürünleri detayları...

TRENDYOL 18-19-20 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ

Trendyol'un 18-19-20 Ağustos'ta düzenlediği büyük indirimlerde birçok farklı kategoriden çeşitli ürünler, kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Yazlık giyimden, son teknoloji ürünlere varan bütün kategorilere özel indirimler merak uyandırıyor.

EN ÇOK SATAN ÜRÜNLER

En çok satan ürünler kategorisinde, Xiaomi Mİ Smart Band, Elidor Güçlü ve Saç Bakım Şampuanı, Xiaomi Redmi Note 9, Aqua Di Polo Güneş Gözlüğü ve daha fazla ürün sizleri bekliyor. İndirimlerin tümüne buradan göz atabilirsiniz.

EN ÇOK ARANAN ÜRÜNLER

En çok aranan ürünler kategorisinde, Xiaomi Robot Süpürge, Anka M4 Band Akıllı Saat, Xiaomi Redmi Airdots ve daha fazla ürünü bulabilirsiniz.

FENOMEN ÜRÜNLER

Fenomen ürünler kategorisinde, Commando 50 adet siyah maske, Kitchen Life 6'lı Tabak Seti, Temassız Ateş Ölçer ve daha fazla ürünü bulabilirsiniz.

EN ÇABUK ALINAN ÜRÜNLER

En Çabuk Alınan Ürünler kategorisinde de birçok farklı ürün sizleri bekliyor.

En Çabuk Alınan Ürünler kategorisine link üzerinden ulaşabilirsiniz.

SEPETTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

İndirimlere ek olarak sepette ekstra indirim fırsatı sunan ürünler şu şekilde:

EN YENİ ÜRÜNLER

En yeni ürünler kategorisinde de birçok üründe indirim mevcut. İşte o indirimler:

YAZLIK GİYİM TRENDLERİ

SON MODA TEKNOLOJİLER

VAZGEÇİLMEZ OYUNLAR

AYAKKABI, ÇANTA, AKSESUAR

EVİNDEKİ TEKNOLOJİ

MOBİLYALARI YENİLEME ZAMANI

ŞİMDİ KAMP ZAMANI

EVDE BAKIM ZAMANI

SPOR ALETLERİ

OTOMOBİL BAKIMI

EVİNİZİN AMBİANSINI DEĞİŞTİRİR

EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ