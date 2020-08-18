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Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

Trendyol'da heyecanla beklenen Ağustos indirimleri başladı. 3 gün sürecek olan indirimlerde on binlerce üründe büyük kampanyalar var.

Trendyol'un Ağustos ayında düzenlediği büyük indirimler başladı. 18-19-20 Ağustos tarihleri arasında sürecek olan indirimleri vatandaşlar ilgiyle bekliyordu. Yüzde 90'lara varan indirimlerde birçok kategoride farklı ürün sizleri bekliyor. İşte kampanyadaki ürünleri detayları...

TRENDYOL 18-19-20 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ

Trendyol'un 18-19-20 Ağustos'ta düzenlediği büyük indirimlerde birçok farklı kategoriden çeşitli ürünler, kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Yazlık giyimden, son teknoloji ürünlere varan bütün kategorilere özel indirimler merak uyandırıyor.

İNDİRİMLERİN ANA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

EN ÇOK SATAN ÜRÜNLER

En çok satan ürünler kategorisinde, Xiaomi Mİ Smart Band, Elidor Güçlü ve Saç Bakım Şampuanı, Xiaomi Redmi Note 9, Aqua Di Polo Güneş Gözlüğü ve daha fazla ürün sizleri bekliyor. İndirimlerin tümüne buradan göz atabilirsiniz. 

İndirimlerin tümü için tıklayınız.

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

EN ÇOK ARANAN ÜRÜNLER

En çok aranan ürünler kategorisinde, Xiaomi Robot Süpürge, Anka M4 Band Akıllı Saat, Xiaomi Redmi Airdots ve daha fazla ürünü bulabilirsiniz. 

En çok aranan indirimlerine buradan göz atabilirsiniz.

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

FENOMEN ÜRÜNLER

Fenomen ürünler kategorisinde, Commando 50 adet siyah maske, Kitchen Life 6'lı Tabak Seti, Temassız Ateş Ölçer ve daha fazla ürünü bulabilirsiniz. 

İndirimlerin tümü için linke tıklayabilirsiniz. 

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

EN ÇABUK ALINAN ÜRÜNLER

En Çabuk Alınan Ürünler kategorisinde de birçok farklı ürün sizleri bekliyor.

En Çabuk Alınan Ürünler kategorisine link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

SEPETTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER 

İndirimlere ek olarak sepette ekstra indirim fırsatı sunan ürünler şu şekilde:

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

İndirimlerin tümüne link üzerinden ulaşabilirsiniz.

EN YENİ ÜRÜNLER

En yeni ürünler kategorisinde de birçok üründe indirim mevcut. İşte o indirimler:

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

En yeni ürünler indirimlerinin tümüne buradan göz atabilirsiniz.

YAZLIK GİYİM TRENDLERİ

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

SON MODA TEKNOLOJİLER

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

VAZGEÇİLMEZ OYUNLAR

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

AYAKKABI, ÇANTA, AKSESUAR

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

EVİNDEKİ TEKNOLOJİ

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

MOBİLYALARI YENİLEME ZAMANI

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

ŞİMDİ KAMP ZAMANI

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

EVDE BAKIM ZAMANI

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

SPOR ALETLERİ

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

OTOMOBİL BAKIMI

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

EVİNİZİN AMBİANSINI DEĞİŞTİRİR

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!

EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ

Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!



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