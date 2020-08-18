Trendyol 18-19-20 Büyük Ağustos İndirimleri başladı!
Trendyol'da heyecanla beklenen Ağustos indirimleri başladı. 3 gün sürecek olan indirimlerde on binlerce üründe büyük kampanyalar var.
Trendyol'un Ağustos ayında düzenlediği büyük indirimler başladı. 18-19-20 Ağustos tarihleri arasında sürecek olan indirimleri vatandaşlar ilgiyle bekliyordu. Yüzde 90'lara varan indirimlerde birçok kategoride farklı ürün sizleri bekliyor. İşte kampanyadaki ürünleri detayları...
TRENDYOL 18-19-20 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ
Trendyol'un 18-19-20 Ağustos'ta düzenlediği büyük indirimlerde birçok farklı kategoriden çeşitli ürünler, kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Yazlık giyimden, son teknoloji ürünlere varan bütün kategorilere özel indirimler merak uyandırıyor.
İNDİRİMLERİN ANA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.
EN ÇOK SATAN ÜRÜNLER
En çok satan ürünler kategorisinde, Xiaomi Mİ Smart Band, Elidor Güçlü ve Saç Bakım Şampuanı, Xiaomi Redmi Note 9, Aqua Di Polo Güneş Gözlüğü ve daha fazla ürün sizleri bekliyor. İndirimlerin tümüne buradan göz atabilirsiniz.
İndirimlerin tümü için tıklayınız.
EN ÇOK ARANAN ÜRÜNLER
En çok aranan ürünler kategorisinde, Xiaomi Robot Süpürge, Anka M4 Band Akıllı Saat, Xiaomi Redmi Airdots ve daha fazla ürünü bulabilirsiniz.
En çok aranan indirimlerine buradan göz atabilirsiniz.
FENOMEN ÜRÜNLER
Fenomen ürünler kategorisinde, Commando 50 adet siyah maske, Kitchen Life 6'lı Tabak Seti, Temassız Ateş Ölçer ve daha fazla ürünü bulabilirsiniz.
İndirimlerin tümü için linke tıklayabilirsiniz.
EN ÇABUK ALINAN ÜRÜNLER
En Çabuk Alınan Ürünler kategorisinde de birçok farklı ürün sizleri bekliyor.
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SEPETTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
İndirimlere ek olarak sepette ekstra indirim fırsatı sunan ürünler şu şekilde:
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EN YENİ ÜRÜNLER
En yeni ürünler kategorisinde de birçok üründe indirim mevcut. İşte o indirimler: