Trendyol 50 TL kazanma | Trendyol 50 TL nasıl kazanılır? Paylaş Kazan kampanyası

Trendyol'da Büyük Ekim bu akşam saatlerinde başlayacak. 6-7-8 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan indirimlerde birçok indirim yer alacak. Farklı kategorilerden fazlaca ürünün yer alacağı indirim döneminde, 50 TL ve üzerini kazanma şansı da mevcut. "Büyük Ekim'e Özel Paylaş Kazan" adıyla başlatılan kampanyada kullanıcıların 2 farklı yöntemle 50 TL kazanma şansı bulunuyor. Peki, Trendyol 50 TL kazanma | Trendyol 50 TL nasıl kazanılır? Detaylar haberimizde...

TRENDYOL 50 TL KAZANMA

Paylaş Kazan'a nasıl katılırım?

6-7-8 Ekim 2020 tarihleri arasında Trendyol.com Mobil Uygulaması üzerinden iki farklı şekilde kampanyaya katılabilirsin. 1.Yöntem beğendiğin ürünü arkadaşlarınla paylaş paylaştığın ürün arkadaşların tarafından her satın alındığında Maksimum 150 TL'ye kadar olacak şekilde ürün fiyatının %5'i kadar cüzdan kuponu kazan! 2. Yöntem ise Favorilerim Menüsünden Koleksiyonlarım'a girerek yeni bir koleksiyon oluştur ve Paylaş butonundan arkadaşlarınla paylaş. Paylaştığın koleksiyonunu arkadaşlarının kaydetmesini sağla. Koleksiyonun 50 kaydedilmeye ulaştığında 50 TL kazan. 2 farklı kampanyaya da katılabilirsin. Her yöntemden kampanya boyunca maksimum 200 TL kazanabilirsin.

Beğendiğim ürün paylaşımlarından nasıl ödül kazanırım?

Trendyol Uygulaması üzerinden beğendiğin ürünü arkadaşlarınla paylaş. Paylaştığın ürün arkadaşların tarafından her satın alındığında ürün fiyatının %5'i kadar cüzdan kuponu kazan. Maksimum 150 TL kazanabilirsin. Kazanılan ödülün Trendyol Cüzdan hesabınıza iletilebilmesi için Trendyol Cüzdan hesabınız olması gerekmektedir.

Koleksiyon paylaşımından nasıl ödül kazanırım?

Bir kullanıcı Favorilerim Menüsünden Koleksiyonlarım'a girerek yeni bir koleksiyon oluşturur ve arkadaşlarıyla paylaşır. Paylaşılan koleksiyon 50 kaydedilmeye ulaştığında 50 TL kazanır. Her kullanıcının 3 Ekim sonrası oluşturduğu en yüksek takipçili koleksiyonu dikkate alınacaktır. Kampanyanın son günü 08.10.2020 - 23:59 olarak baz alınacaktır. Kazanılan ödülün Trendyol Cüzdan hesabınıza iletilebilmesi için Trendyol Cüzdan hesabınız olması gerekmektedir.

Ürün paylaşımı ödülleri ne zaman iletilecek?

Arkadaşının satın aldığı ürünün iptal/iadesi dikkate alınarak ödüller 23 Ekim 2020 tarihinde cüzdan kuponu olarak cüzdanınıza iletilecektir.

Koleksiyon paylaşımı ödülleri ne zaman iletilecek?

Ödüller 9 Ekim 2020 tarihinde cüzdan kuponu olarak Trendyol Hesabına iletilecektir.

