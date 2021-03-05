Trendyol 9-10-11 Mart indirimleri | Trendyol Süper Mart İndirimi

Trendyol cep dostu indirimleriyle Mart ayını güzelleştiriyor. 9-10-11 Mart arasında 3 gün boyunca devam edecek olan indirimlerle Trendyol Süper Mart indirimi başlıyor.

9-10-11 SÜPER MART İNDİRİMLERİ | TRENDYOL SÜPER MART İNDİRİMLERİ

Kış ayından bahara geçerken herkesi alışveriş telaşı sarıyor. Trendyol, bu durumu düşünerek dolabını, evini, eşyalarını yenilemek isteyenlere güzel fırsatlar sunuyor. Trendyol'un 10-11-12 Mart'ta düzenleyeceği indirimlerde birçok farklı kategoriden çeşitli ürünler alışveriş severlerin beğenisine sunuluyor.

HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİME GİRECEK?

Trendyol'un daha önceki indirim günlerinde olduğu gibi 9-10-11 Süper Mart indirimlerinde de birbirinden farklı üründe indirimlerle karşımıza çıkıyor. Çalışma masasından parfüme, lambaderden bikiniye birçok markanın yeni sezon ürünlerini indirimli fiyatlarla alabileceksiniz. Ayrıca evlilik telaşında olanlar ya da evini baştan sona yenileyenler Süper Mart indirimi sayesinde yatak, televizyon, salon koltuk modelleri ile evini gönül rahatlığı ile yerleştirebilecek. İndirimde küçük ev aletleri de yer alırken bahçesine önem verenler de unutulmamış, bahçe mobilyaları, salıncak, sandalye masa takımları da indirimde olan ürünler arasında yerini alıyor.