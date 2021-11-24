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Trendyol Alışveriş Karnavalı mesajı gerçek mi, virüs mü? Trendyol 10.000 cep telefonu hediye ediyor mu?

Türkiye'nin en büyük alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol'un kullanıcılarına Alışveriş karnavalı mesajı attığı belirtiliyor. Trendyol Alışveriş Karnavalı mesajında yer verilen 10.000 cep telefonu hediyesinin gerçek olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Trendyol Alışveriş Karnavalı mesajı gerçek mi, virüs mü? Trendyol 10.000 cep telefonu hediye ediyor mu? İşte detaylar...

Trendyol Alışveriş Karnavalı mesajı gerçek mi, virüs mü? Trendyol 10.000 cep telefonu hediye ediyor mu?

Alışveriş devi Trendyol her kampanya döneminde çok cazip indirimler sunuyor. Tüketiciler bu indirim kampanyalarına büyük rağbet gösteriyorlar. Son olarak Trendyol'un kullanıcılarına Trendyol Alışveriş Karnavalı mesajı attığı ve ilgili mesajda 10.000 cep telefonu hediye edeceği iddia edildi. Bu bağlamda, Trendyol Alışveriş Karnavalı mesajı gerçek mi, virüs mü? Trendyol 10.000 cep telefonu hediye ediyor mu? Soruların cevapları haberimizde...

Trendyol Alışveriş Karnavalı mesajı gerçek mi, virüs mü? Trendyol 10.000 cep telefonu hediye ediyor mu?

TRENDYOL ALIŞVERİŞ KARNAVALI MESAJI GERÇEK Mİ, VİRÜS MÜ?

Trendyol adına gönderilen 10.000 telefon hediyesi yazılı Alışveriş Karvanalı mesajının gerçek olup olmadığı araştırılıyor. Trendyol milyonlarca kullanıcısı olan bir alışveriş platformu olarak biliniyor. Her dönem birçok kampanya ile indirim olanağı sunan Trendyol'u bazı kişiler kötü düşünce ve emelleri için kullanabilmektedir.

Geçmişte de kullanılan bilindik bir yolla kullanıcılara whatsapp uygulaması üzerinden bir gönderildi. Mesajda: 

Yeni sayılan ama bilindik bir yolla kullanıcılara aşağıdakine benzer, özellikle whatsapp üzerinden bir mesaj gönderilmekte. Mesajda 'Trendyol Alışveriş Karnavalı' başlığının altında şu mesaj yer almaktadır: ”10.000 cep telefonunu hediye olarak gönderin, ilk gelen alır.”

Trendyol Alışveriş Karnavalı mesajı gerçek mi, virüs mü? Trendyol 10.000 cep telefonu hediye ediyor mu?

TRENDYOL 10.000 CEP TELEFONU HEDİYE EDİYOR MU?

Gönderilen bu mesajda virüs bulunmaktadır. Mesaja asla tıklanmamalı ve mesajın ulaştığı kişiler de tıklamamaları konusunda uyarılmalıdır.

Belirtilen mesajda olduğu gibi mesajlar birçok kişiye gönderilmektedir. İlk bakışta virüse benzer bir yanı yok gibi görünse de linke tıklandığında virüs olduğu anlaşılabilmektedir. Fakat sonrasında geç olmaktadır.

Trendyol Alışveriş Karnavalı mesajı gerçek mi, virüs mü? Trendyol 10.000 cep telefonu hediye ediyor mu?

Bu mesaj alınıp linke tıklandı ise arkadaşlarınız ve rehberinizde bulunan kişileri uyarmalısınız. Daha önce ise telefonunuzda kayıtlı olan önemli şifrelerde değişikliğe gitmelisiniz.

 

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