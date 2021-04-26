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Trendyol Büyük Bahar Kampanyası | Trendyol 27-28-29 Nisan İndirimleri

Türkiye'nin en büyük online alışveriş platformlarından biri olan Trendyol Büyük Bahar Kampanyası hazırladı. 27-28-29 tarihleri arasında sürecek nisan indirimleri sizleri bekliyor. Detaylar haberimizde...

Trendyol Büyük Bahar Kampanyası | Trendyol 27-28-29 Nisan İndirimleri

Trendyol Büyük Bahar Kampanyası araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin en güvenilir ve en büyük alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol, müşterileri için çeşitli ürünlerde indirim uyguladı. İşte Trendyol 27-28-29 Nisan İndirimleri... 

TRENDYOL BÜYÜK BAHAR KAMPANYASI | TRENDYOL 27-28-29 NİSAN İNDİRİMLERİ

Trendyol Büyük Bahar Kampanyası 27 Nisan'da başlıyor. Trendyol'un daha önceki indirimlerinde olduğu gibi Büyük Bahar Kampanyası kapsamında düzenlenen indiriminde de birbirinden farklı birçok üründe indirim yapılıp müşterilerin beğenisine sunulacak. 

Trendyol Büyük Bahar Kampanyası Trendyol 27 28 29 Nisan İndirimleri

Ev eşyalarından cilt bakımı ürünlerine, günlük kıyafetlerden teknolojik araçlara, ayakkabılardan güneş kremlerine kadar birçok üründe 27-28-29 Nisan tarihleri arasında indirim uygulanmakta. 

TRENDYOL BÜYÜK BAHAR KAMPANYASI FIRSATLARINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Trendyol Büyük Bahar Kampanyası Trendyol 27 28 29 Nisan İndirimleri

Yaz ayları için spor taytlar ve birbirinden renkli tişörtler indirime girecek. Bazı cilt bakım ürünlerinde büyük oranda indirim uygulanırken paket maske fiyatlarında da yarı yarıya indirim söz konusu olacak.

Trendyol Büyük Bahar Kampanyası Trendyol 27 28 29 Nisan İndirimleri

Trendyol sitesinde, en çok satan saat için bir alana bir bedava kampanyası uygulanacak. 

Trendyol Büyük Bahar Kampanyası Trendyol 27 28 29 Nisan İndirimleri

Trendyol Büyük Bahar Kampanyası Trendyol 27 28 29 Nisan İndirimleri

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