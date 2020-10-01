Trendyol Büyük Ekim indirimleri geliyor!
Trendyol 6 - 7 - 8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan Trendyol Büyük Ekim indirimlerini vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Türkiye'nin en çok alışveriş yapılan sitelerinden biri olan Trendyol Ekim ayında da birbirinden çeşitli ürünleri birbirinden uygun fiyatlara sunmaya devam edecek.
Trendyol'un her ay devam ettirdiği indirimlerden birisi olan Trendyol 6 - 7 - 8 Büyük Ekim indirimlerine çok az bir zaman kaldı. %80'ne varan indirimlerin yer alacağı bu eşsiz günleri biz de haberimizde derledik. İşte o fırsat ürünleri...
TRENDYOL 6 - 7 - 8 EKİM İNDİRİMLERİ
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01 Ekim 2020 Perşembe 16:10
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