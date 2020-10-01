Trendyol Büyük Ekim indirimleri geliyor!

Trendyol 6 - 7 - 8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan Trendyol Büyük Ekim indirimlerini vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Türkiye'nin en çok alışveriş yapılan sitelerinden biri olan Trendyol Ekim ayında da birbirinden çeşitli ürünleri birbirinden uygun fiyatlara sunmaya devam edecek.