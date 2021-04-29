Trendyol CEO'su Demet Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Eğitim hayatı, kariyeri ve başarıları

Eşi Evren Üçok ile tek celsede boşanmasıyla gündeme gelen Trendyol CEO'su ve kurucusu Demet Mutlu'nun hayatı internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde sizler için, Trendyol CEO'su Demet Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında? soruların yanıtına yer verdik. İşte Demet Mutlu'nun eğitim hayatı, kariyeri ve başarıları..

TRENDYOL CEO'SU DEMET MUTLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

22 Ağustos 1981 ABD, New York doğumlu Demet Mutlu 39 yaşındadır. Mutlu, Türkiye'nin en büyük online alışveriş platformlarından biri olan 'Trendyol'un kurucusu ve CEO'sudur.

EĞİTİM HAYATI, KARİYERİ VE BAŞARILARI

Demet Mutlu eğitimini New York Üniversitesi Ekonomi Bölümünde birincilikle tamamladı. İsviçre, Japonya, Amerika ve Türkiye’de finans, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında çalışan Mutlu, ardından Harvard Üniversitesinde master yapmaya başladı.

Türkiye'yi ziyarete geldiği esnada giyim sektöründe açık olduğunu fark eden Mutlu Harvard eğitimini yarıda bırakıp online alışveriş platformu olan Trendyol'u kurmak için 2010'da Türkiye'ye döndü. Avrupada'ki pazara ulaşabilmek için en.trendyol.com internet sitesini Avrupa'daki 27 ülkenin kullanıcılarının hizmetine açtı.

Demet Mutlu'nun başarıları:

ABD’li Fortune Dergisi tarafından “Dünyanın En Güçlü 10 Kadın Girişimcisi” seçildi(2011)

Dünya Ekonomik Forumu tarafından "Global Shaper" seçildi (2011)

Türkiye'de Global Shapers'ın kurucu üyesi oldu

Davos Zirvesi'ne katılım gösterdi (2012)

"Business of Fashion" tarafından hazırlanan BOF 500 listesinde tek Türk olarak yer aldı. (2013)

Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Genç Küresel Liderler listesinde Türkiye'den aday gösterilen ve seçilen tek lider oldu. (2016)

Trendyol, "Dünyanın en seçkin özel sosyal ağı" olarak tanımlandı.

The Hundert ve Forbes dergileri tarafından Avrupalı girişimci kadınlara örnek isim olarak gösterildi. (2016)

Dünyaca ünlü lifestyle platformu Refinery29'un “İlham Veren Kadınlar” projesinin Türkiye temsilcisi oldu. (2017)

Ekonomist Dergisi tarafından Yılın İş İnsanları Ödülleri’nde ‘Yılın Kadın Girişimcisi’ seçildi. (2019)