Trendyol Cüzdanım uygulaması şu sıralar internette vatandaşlar tarafından çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de Trendyol Cüzdanım nedir, nasıl kullanılır? Trendyol Cüzdanım özellikleri, avantajları başlıklarıyla bu konuya haberimizde yer verdik.

TRENDYOL CÜZDANIM NEDİR?

Trendyol cüzdanım, alışveriş için belli oranda yükleme yapılarak ödeme gerçekleştirilen bir yöntemdir. Kredi kartı ya da banka kartına belli bir miktarda para yükleyerek yapılan alışveriş ödeme sistemidir. Trendyol Cüzdanım hesabına belli zamanlarda belli tutarlarda yükleme yapıyor. Bonus şeklinde tanımlanan bu parayı dilediğiniz gibi harcama imkanı sağlıyor.

Trendyol cüzdanım ödeme sisteminde en fazla 750TL para yüklemesi yapılabilir.

TRENDYOL CÜZDANIM NASIL KULLANILIR?

Trendyol Cüzdanım için öncelikle üye girşi yapmalısınız. Ardından, Hesabım >Trendyol Cüzdanım sayfasına giriş yapabilirsiniz.

Trendyol Cüzdanım kullanımı için; Kart bilgilerinizi girerek yüklemek istediğiniz para miktarını tanımlamanız gerekir. Ardından telefonuna gelecek onay kodunu sisteme girmelisiniz. Tüm bu adımların sonunda Trendyol Cüzdanım uygulamasını kullanabilirsiniz.

Her alışveriş öncesi hesabınıza para tanımlamanız mümkün. Tamamen güvenli olan bu metod sizden 3D Secure yöntemi ile onay ister.

Trednyol Cüzdanım uygulaması ile alışveriş yapabilmek için alışveriş sepetinizin toplam tutarı kadar hesabınızda para tanımlı olması gerekmektedir.

Alışverişlerinizde, iptal ya da geri iade durumunda para iadesi Trendyol Cüzdanım hesabına yapılmaktadır.

Trendyol Cüzdanımı masaüstü bilgisayarınızda kullanabileceğiniz gibi akıllı cep telefonlarında da faydalanabilirsiniz.

TRENDYOL CÜZDANIM ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Alışverişlerden %2 geri ödeme alma imkanı

Cüzdanı oluşturduktan sonra 10 TL karşılıksız para hesabınıza tanımlanır

İptal edilen siparişlerin ödemelerini daha kısa sürede alma imkanı

Cüzdanda bulunan bakiyeyi işlem yapılan kartlara iade alma imkanı

Cüzdan bakiyesi ile alışveriş yapma fırsatı

TRENDYOL CÜZDANDAKİ BAKİYE NASIL GERİ ÇEKİLİR?

Olursa yüklediğiniz bakiyeye ihtiyacınız olursa Trendyol cüzdanım içerisinde bulunan paranızı tekrar kartınıza geri çekebileceğinizi unutmayınız. Bu yüzden gönül rahatlığıyla paranızı cüzdanınıza yükleyip lazım olunca da geri çekebilirsiniz.

Bakiyenizi kartınıza çekmek için aşağıda ki adımları takip etmeniz yeterlidir;

Hesabın ->Trendyol Cüzdanım -> Özet -> Aşağı kaydır -> Kartıma geri yükle.

Trendyol bakiye çekimine anında onay verir fakat kullanmış olduğunuz bankaya bağlı olarak paranın hesabınıza geçmesi 2 ile 10 gün arası sürebilmektedir.

TRENDYOL CÜZDANIM AVANTAJLARI NELERDİR?