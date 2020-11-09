Trendyol Cüzdanım nedir, nasıl kullanılır? Trendyol Cüzdanım özellikleri, avantajları
Trendyol'un her ay gerçekleştirdiği indirim günlerinde kullanılan Trendyol Cüzdanım uygulaması vatandaşlar tarafından çokça kullanılmaya devam ediyor. Bu uygulamadan haberdar olmayan kişilerin internetten Trendyol Cüzdanım nedir, nasıl kullanılır? başlığıyla bilgi aldığı bu konuyu biz de haberimizde derledik.
Trendyol Cüzdanım uygulaması şu sıralar internette vatandaşlar tarafından çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de Trendyol Cüzdanım nedir, nasıl kullanılır? Trendyol Cüzdanım özellikleri, avantajları başlıklarıyla bu konuya haberimizde yer verdik.
TRENDYOL CÜZDANIM NEDİR?
Trendyol cüzdanım, alışveriş için belli oranda yükleme yapılarak ödeme gerçekleştirilen bir yöntemdir. Kredi kartı ya da banka kartına belli bir miktarda para yükleyerek yapılan alışveriş ödeme sistemidir. Trendyol Cüzdanım hesabına belli zamanlarda belli tutarlarda yükleme yapıyor. Bonus şeklinde tanımlanan bu parayı dilediğiniz gibi harcama imkanı sağlıyor.
Trendyol cüzdanım ödeme sisteminde en fazla 750TL para yüklemesi yapılabilir.
TRENDYOL CÜZDANIM NASIL KULLANILIR?
Trendyol Cüzdanım için öncelikle üye girşi yapmalısınız. Ardından, Hesabım >Trendyol Cüzdanım sayfasına giriş yapabilirsiniz.
Trendyol Cüzdanım kullanımı için; Kart bilgilerinizi girerek yüklemek istediğiniz para miktarını tanımlamanız gerekir. Ardından telefonuna gelecek onay kodunu sisteme girmelisiniz. Tüm bu adımların sonunda Trendyol Cüzdanım uygulamasını kullanabilirsiniz.
Her alışveriş öncesi hesabınıza para tanımlamanız mümkün. Tamamen güvenli olan bu metod sizden 3D Secure yöntemi ile onay ister.
Trednyol Cüzdanım uygulaması ile alışveriş yapabilmek için alışveriş sepetinizin toplam tutarı kadar hesabınızda para tanımlı olması gerekmektedir.
Alışverişlerinizde, iptal ya da geri iade durumunda para iadesi Trendyol Cüzdanım hesabına yapılmaktadır.
Trendyol Cüzdanımı masaüstü bilgisayarınızda kullanabileceğiniz gibi akıllı cep telefonlarında da faydalanabilirsiniz.
TRENDYOL CÜZDANIM ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
- Alışverişlerden %2 geri ödeme alma imkanı
- Cüzdanı oluşturduktan sonra 10 TL karşılıksız para hesabınıza tanımlanır
- İptal edilen siparişlerin ödemelerini daha kısa sürede alma imkanı
- Cüzdanda bulunan bakiyeyi işlem yapılan kartlara iade alma imkanı
- Cüzdan bakiyesi ile alışveriş yapma fırsatı
TRENDYOL CÜZDANDAKİ BAKİYE NASIL GERİ ÇEKİLİR?
Olursa yüklediğiniz bakiyeye ihtiyacınız olursa Trendyol cüzdanım içerisinde bulunan paranızı tekrar kartınıza geri çekebileceğinizi unutmayınız. Bu yüzden gönül rahatlığıyla paranızı cüzdanınıza yükleyip lazım olunca da geri çekebilirsiniz.
Bakiyenizi kartınıza çekmek için aşağıda ki adımları takip etmeniz yeterlidir;
Hesabın ->Trendyol Cüzdanım -> Özet -> Aşağı kaydır -> Kartıma geri yükle.
Trendyol bakiye çekimine anında onay verir fakat kullanmış olduğunuz bankaya bağlı olarak paranın hesabınıza geçmesi 2 ile 10 gün arası sürebilmektedir.
TRENDYOL CÜZDANIM AVANTAJLARI NELERDİR?
- Trendyol, “Trendyol Cüzdanım” kullanıcılarına sürpriz bakiyeler yükler.
- Hızlı ödeme gerçekleştirirsiniz.
- Hızlı olmanız gereken durumlarda “Mesela bir kampanyayı kaçırmamak için ” tek tıkla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
- O dönemlik alışveriş hakkınızı cüzdanınıza yükleyerek alışveriş planınızı düzene sokabilirsiniz. “Mesela bu ay en fazla internet alışverişine 300 TL harcayacağım” gibi.
- Sürekli kart bilgisi girerek yorulmaz ve güvenliğinizi en üst seviyede tutarsınız.
- Güvenli bir ödeme aşaması gerçekleştirmiş olursunuz. “Mesela başka birinin PC yada telefonundan kart bilgilerinizi girmenize gerek kalmadan alışverişinizi tamamlayabilirsiniz”
- Ürün iade ve iptallerde paranız cüzdanınıza 10 dk içerisinde geri yüklenir.