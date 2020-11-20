Trendyol Efsane Günler 2020 indirimleri | Trendyol 25-26-27 Kasım Black Friday

Trendyol, 9-12 Kasım Süper İndirim Günlerini kaçıran vatandaşlar için Trendyol 25-26-27 Kasım Efsane günler indirimlerini başlattı. Türkiye'nin en çok alışveriş yapılan sitelerinden biri olan Trendyol'un farklı kategorilerdeki bu özel indirimlerini biz de haberimizde derledik. İşte Trendyol 25-26-27 Kasım indirimleri..