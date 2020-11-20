Trendyol Efsane Günler 2020 indirimleri | Trendyol 25-26-27 Kasım Black Friday
Trendyol, 9-12 Kasım Süper İndirim Günlerini kaçıran vatandaşlar için Trendyol 25-26-27 Kasım Efsane günler indirimlerini başlattı. Türkiye'nin en çok alışveriş yapılan sitelerinden biri olan Trendyol'un farklı kategorilerdeki bu özel indirimlerini biz de haberimizde derledik. İşte Trendyol 25-26-27 Kasım indirimleri..
Kasım ayının son günlerinde Black Friday efsanesiyle geri dönen Trendyol, 25-26-27 Kasım Efsane günler indirimlerini başlatıyor. Birçok çeşidi uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturan Trendyol'un Efsane Günler indirimlerini kaçırmayın.
TRENDYOL 25-26-27 KASIM EFSANE GÜNLER İNDİRİMLERİ
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20 Kasım 2020 Cuma 11:05
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