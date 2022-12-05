Trendyol Gel Al Noktası nedir, ne demek? Trendyol Gel Al Noktası Nasıl Olunur, Ne Kadar Para Kazandırır?

Trendyol'un yeni hizmetlerinden biri olan Gel Al Noktası ile vatandaşlar, belirlenen noktalara giderek ürünlerini alıyor. Bu yeni sisteme kayıt olmak isteyen işyerleri de Trendyol Gel Al Noktası olmak için yapılması gerekenleri araştırıyor. Peki Trendyol Gel Al Noktası nedir, ne demek? Trendyol Gel Al Noktası nasıl olunur, ne kadar para kazandırır?

Melahat Ersoy
Editör
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Trendyol Gel Al Noktası nedir, ne demek? Trendyol Gel Al Noktası Nasıl Olunur, Ne Kadar Para Kazandırır?

Türkiye'de binlerce işbirliği yaparak her gün milyonlarca ürünü vatandaşlara ulaştıran Trendyol kendini geliştirmeye devam ediyor. Vatandaşların kargo beklemesinin önüne geçmek ve ürünlerini daha hızlı teslim almasını sağlamak isteyen Trendyol, çeşitli işyerleri ile anlaşarak Gel Al Noktası olarak hizmet vermesini sağladı. Vatandaşlar kendilerine en uygun noktasına bırakılan Gel Al Noktası'na giderek ürünlerini teslim alabiliyor.

Trendyol Gel Al Noktası nedir, ne demek? Trendyol Gel Al Noktası Nasıl Olunur, Ne Kadar Para Kazandırır?

TRENDYOL GEL AL NOKTASI NEDİR, NE DEMEK?

Trendyol Gel Al Noktası, kişinin kargo beklemeden ürününü belirlenen yerden almasını sağlayan bir hizmettir. Sipariş verildikten sonra kişi kendisine en uygun yeri seçerek buradan siparişini alabilir. Siparişinizi oluştururken teslimat yöntemi olarak adresinize en yakın Gel Al Noktası'nı seçin. Siparişiniz Gel Al Noktası'na ulaştığında sipariş detay sayfasında veya iletilen SMS'te yer alan şifre ile 3 gün içerisinde güvenle teslim alın.

TRENDYOL GEL AL NOKTASI AVANTAJLARI NELERDİR?

Siparişiniz dağıtıma çıkarıldığında "Evde değilim!" endişesi yaşamazsınız. Size uygun saatte Gel Al Noktası'ndan siparişinizi teslim alabilirsiniz. Çevre dostu bir teslimat hizmetidir.

TRENDYOL GEL AL NOKTASI NASIL OLUNUR?

Trendyol Gel Al Noktası olabilmek için başvuru formunu doldurup teslimat.noktasi@trendyol.com adresine mail atmanız gerekmektedir. Önemli olan sizden istenen bilgileri eksiksiz olarak doldurup belgeleri istenildiği gibi ulaştırmanızdır. Bilgileriniz incelendikten sonra Trendyol yetkilileri sizinle iletişim geçerek süreç hakkında bilgi verecektir. Başvuru süreciniz onaylandığı takdirde işletmeniz Trendyol Gel Al Noktası olarak hizmet vermeye başlayacak.

Trendyol Gel Al Noktası Başvuru Formu

Trendyol Gel Al Noktası nedir, ne demek? Trendyol Gel Al Noktası Nasıl Olunur, Ne Kadar Para Kazandırır?

TRENDYOL GEL AL NOKTASI SEKTÖRLERİ

Trendyol'da Gel Al Noktası olarak hizmet vermek için aşağıdaki sektörlerden birinde faaliyet gösteriyor olmanız gerekmektedir.

Ayakkabı

Baharatçı

Bilişim

Bujiteri

Cafe

Çeyizlik Eşya

Çiçekçi

Elektronik

Fırın-Pastane

Fotoğrafçı

Giyim

Hediyelik Eşya

Hobi Malzemesi

İletişim

Kırtasiye-Kitap Evi

Kozmetik

Kuru Temizleme

Market-Bakkal-Büfe-Manav

Medikal

Optik

Ödeme Merkezi

Petshop

Şarküteri

Diğer

Trendyol Gel Al Noktası nedir, ne demek? Trendyol Gel Al Noktası Nasıl Olunur, Ne Kadar Para Kazandırır?

TRENDYOL GEL AL NOKTASI NE KADAR PARA KAZANDIRIR?

Trendyol Gel Al Noktası olarak hizmet verdiğinizde teslim ettiğiniz ürün başına 1 TL kazanırsınız. Ürün sayısı arttıkça kazandığınız ücret de artacaktır. Trendyol'un bu ücreti güncellemesi bekleniyor.

TRENDYOL GEL AL NOKTASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi: 09:00- 20:00
Salı: 09:00- 20:00
Çarşamba: 09:00- 20:00
Perşembe: 09:00- 20:00
Cuma: 09:00- 20:00
Cumartesi: 09:00- 20:00
Pazar: 09:00- 20:00

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