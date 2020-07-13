Trendyol sahibi kim? Wayfair'de olduğu gibi, Trendyol da çocuk isimleri taşıyan sıradan fakat yüksek fiyatlı satışa koyulan ürünlerin ortaya çıkması sonrası Trendyol'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Trendyol olarak hassasiyetle yakından takip ettiğimiz sosyal medyadaki iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.Türkiye'nin Trendyol'u olarak onbinlerce satıcıyı müşterilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir. 15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Hatalı veri girişlerini ve her türlü ayrımcılık içeren söylemleri takip ediyor ve satıcılarımızı bilgilendirerek platform kuralları gereği, ürünleri yayından kaldırıyoruz. 'Şikayet Et' özelliği ile müşterilerimizden aldığımız bildirimleri de ivedilikle inceliyoruz. Ayrıca platform olarak satıcılarımızın hatalı veri girişlerini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye'nin Trendyol'u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz." denildi. Peki Trendyol sahibi kim? Detaylar haberimizde...

TRENDYOL SAHİBİ KİM?

Trendyol'un kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu'dur.

Demet Mutlu, 22 Ağustos 1971'de New York'ta hayata geldi.

Demet Mutlu, lise öğrenimini İtalya’da yapmıştır. Liseden mezun olmasının ardından New York Üniversitesi Ekonomi Bölümünü birincilikle bitiren Demet Mutlu, ardından Harvard Üniversitesi'nde MBA’e (Master Of Business Administration) kabul edilmiştir.

Demet Mutlu master eğitiminin 2. senesinde, kendi işini kurma fikri sebebiyle Harvard'ı yarım bıraktı.

Demet Mutlu, İstanbul'da 300 bin dolar sermaye ievinin salonunda kuruduğu Trendyol’u 2010 yılı mart ayında yayına geçirdi.

Demet Mutlu, siteyi ilk 16 ayda değeri 150 milyon dolar olan bir şirket haline getirdi.

Popülert bir haber platforumunun kurucusu Emre Kurttepeli Trendyol'un ilk yatırımcısıdır. Ayrıca, e-ticaret alanında isim yapan Sidar Şahin de Trendyol'un ortakları arasında yer aldı.

Trendyol'un kurucusu Demet Mutlu bu alışveriş sitesini kurmadan önce İsviçre, Japonya, Amerika ve Türkiye’de finans, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında çalışmıştır.

Trendyol ile önemli detay ise Türk tasarımcıların ürünlerini internet ortamında satışa sunan ilk internet sitesidir.

TRENDYOL İLE İLGİLİ ORTAYA ATILAN İDDİALAR

Tüm dünyayı sarsan ve sosyal medyada infial yaratan Wayfair skandalı Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Trendyol ile bağlantısı olduğu iddia edildi.

WAYFAİR OLAYI NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde Reddit’te PrincessPeach1987 adlı bir kullanıcı, online alışveriş sitesi olan Wayfair’de fahiş fiyatlara satılan ve garip isimlere sahip ürünlerin insan kaçakçılığı için bir paravan olarak kullanılıp kullanılmadığını sordu.

Kullanıcının bahsettiği fahiş fiyatlı ürünlere Neriah, Yaritza, Alyvia ve Samiyah gibi kadın isimleri verilmişti ve satış fiyatları ise 12 bin dolardan başlıyordu.

Ürünlerin aşırı pahalı olması oldukça dikkat çekici ancak asıl enteresan nokta ürünlere verilen isimlerin veri tabanında kayıtlı olan kayıp çocuklara işaret etmesiydi.

Jonathon Mobley tarafından paylaşılan gönderide yine fahiş fiyatlı ürünlere dikkat çekilerek bunların çocuk istismarı ve insan kaçakçılığına paravan olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Mobley, olayı fark eder etmez polislerle irtibata geçtiğini ve onların da durumdan haberdar olduğundan bahsediyor.

Görmüş olduğunuz bu iki paylaşımın ardından işler kızışıyor ve Wayfair’in internet sitesinde insan kaçakçılığı için kanıt olarak sunulan görsellerdeki SKU (stok kodu) numaralarının Rusya menşeili arama motoru Yandex'te aratılınca çıkan sonuçların çocuk pornografisiyle alakalı görseller olduğu söyleniyor.

Tüm dünya Wayfair’in çocuk skandalıyla çalkalanırken, Trendyol’un bu site ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

Ortaya atılan bu kan dondurucu iddiaların üzerine Ürün kataloğunda sadece 4 kıyafet olan mağazanın fiyat ve kodları, ABD'deki Wayfair skandalına Türkiye'nin de dahil olup olmadığı tedirginliğine yol açtı.

Sami Değirmencioğlu isimli bir hesabın, çocuk kıyafetlerini fahiş fiyatlara satışının yapıldığının ortaya çıkması da olayın fitilini ateşledi.

Ortaya çıkan ayrıntılar ise Trendyol ile ilgili bu hayret edici skandalı doğrular nitelikteydi.

Trendyolda bu fahiş fiyata satılan ürünlere yapılan yorumlar ise kafaları iyice karıştırdı. Ürünlerin yorumlarındaki benzerlik bir şifre olarak algılandı.

TRENDYOL’DAN AÇIKLAMA: "ÜRÜN FİYATLARI SATICILAR TARAFINDAN BELİRLENİYOR"

Platformlarında on binlerce tedarikçinin kullanıcılara milyonlarca ürünü sunduğuna vurgu yapan Trendyol, "Ürün fiyatları satıcılar tarafından belirlenmekte. Ancak bu ürüne gelen geri bildirimler nedeniyle ürünler yayından kaldırılmıştır" ifadelerine yer verdi.İşte Trendyol tarafından yapılan o açıklama;

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

Trendyol olarak hassasiyetle yakından takip ettiğimiz sosyal medyadaki iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Türkiye'nin Trendyol'u olarak onbinlerce satıcıyı müşterilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir. 15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Hatalı veri girişlerini ve her türlü ayrımcılık içeren söylemleri takip ediyor ve satıcılarımızı bilgilendirerek platform kuralları gereği, ürünleri yayından kaldırıyoruz. ‘Şikayet Et’ özelliği ile müşterilerimizden aldığımız bildirimleri de ivedilikle inceliyoruz. Ayrıca platform olarak satıcılarımızın hatalı veri girişlerini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye’nin Trendyol’u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz.