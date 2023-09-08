Trendyol Süper Lig’de 5-18. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 5-18. hafta müsabakalarının fikstürü açıklandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisi 21 Ekim'de, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 9 Aralık'ta ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 24 Aralık'ta oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 5-18. hafta karşılaşmalarının programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Sezonun ilk yarısında oynanacak derbilerin tarihleri de belli oldu. Buna göre, 9. haftada Galatasaray - Beşiktaş derbisi 21 Ekim Cumartesi, 15. haftada Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 9 Aralık Cumartesi ve 18. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise 24 Aralık Pazar günü oynayacağı duyuruldu.
Süper Lig'de 5-18. haftalarda oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:
5. hafta
16 Eylül Cumartesi
17.00 Kayserispor - Gaziantep FK
17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
20.00 Adana Demirspor - Pendikspor
20.00 Galatasaray - Samsunspor
17 Eylül Pazar
17.00 İstanbulspor - RAMS Başakşehir
17.00 Fenerbahçe - Antalyaspor
20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
18 Eylül Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük - Hatayspor
20.00 Sivasspor - MKE Ankaragücü
6. hafta
22 Eylül Cuma
20.00 Gaziantep FK - İstanbulspor
23 Eylül Cumartesi
17.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük
17.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor
20.00 Antalyaspor - Samsunspor
20.00 RAMS Başakşehir - Galatasaray
24 Eylül Pazar
17.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor
17.00 Beşiktaş - Kayserispor
20.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor
20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe
25 Eylül Pazartesi
20.00 Hatayspor - Trabzonspor
7. hafta
29 Eylül Cuma
20.00 Samsunspor - Gaziantep FK
30 Eylül Cumartesi
13.30 Sivasspor - Hatayspor
16.00 İstanbulspor - Antalyaspor
16.00 Trabzonspor - Pendikspor
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü
1 Ekim Pazar
13.30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa
16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
19.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor
19.00 Konyaspor - Beşiktaş
2 Ekim Pazartesi
20.00 Kayserispor - RAMS Başakşehir
8. hafta
6 Ekim Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük
20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor
7 Ekim Cumartesi
13.30 Pendikspor - Sivasspor
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor
19.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK
19.00 Antalyaspor - Galatasaray
8 Ekim Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Samsunspor
16.00 Beşiktaş - İstanbulspor
19.00 Hatayspor - Konyaspor
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
9. hafta
21 Ekim Cumartesi
13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor
16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor
16.00 Konyaspor - Pendikspor
19.00 Galatasaray - Beşiktaş
22 Ekim Pazar
13.30 Sivasspor - Kasımpaşa
16.00 İstanbulspor - MKE Ankaragücü
19.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir
19.00 Fenerbahçe - Hatayspor
23 Ekim Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor
20.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor
10. hafta
27 Ekim Cuma
20.00 Kasımpaşa - İstanbulspor
28 Ekim Cumartesi
13.30 Hatayspor - Kayserispor
16.00 Corendon Alanyaspor - Sivasspor
19.00 Adana Demirspor - Konyaspor
19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
29 Ekim Pazar
13.30 MKE Ankaragücü - Samsunspor
16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor
19.00 Antalyaspor - RAMS Başakşehir
19.00 Pendikspor - Fenerbahçe
30 Ekim Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK
11. hafta
3 Kasım Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa
4 Kasım Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Pendikspor
16.00 Samsunspor - Hatayspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
5 Kasım Pazar
13.30 Sivasspor - Adana Demirspor
16.00 RAMS Başakşehir - MKE Ankaragücü
16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş
6 Kasım Pazartesi
20.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
12. hafta
10 Kasım Cuma
20.00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor
20.00 Trabzonspor - Konyaspor
11 Kasım Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Kayserispor
16.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK
16.00 Fatih Karagümrük - Sivasspor
19.00 Hatayspor - Galatasaray
12 Kasım Pazar
13.30 Pendikspor - Samsunspor
16.00 Çaykur Rizespor - İstanbulspor
16.00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir
19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe
13. hafta
25 Kasım Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Hatayspor
16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragüc
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa
19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor
26 Kasım Pazar
13.30 Kayserispor - Adana Demirspor
16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
16.00 Samsunspor - Beşiktaş
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
27 Kasım Pazartesi
20.00 RAMS Başakşehir - Pendikspor
20.00 Sivasspor - Trabzonspor
14. hafta
1 Aralık Cuma
20.00 Hatayspor - Antalyaspor
20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor
2 Aralık Cumartesi
13.30 Corendon Alanyaspor - Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir
19.00 Adana Demirspor - Samsunspor
19.00 Pendikspor - Galatasaray
3 Aralık Pazar
13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK
16.00 Trabzonspor - Kayserispor
19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş
4 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Sivasspor
15. hafta
8 Aralık Cuma
20.00 Galatasaray - Adana Demirspor
9 Aralık Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
10 Aralık Pazar
13.30 İstanbulspor - Corendon Alanyaspor
16.00 Kayserispor - Pendikspor
16.00 RAMS Başakşehir - Hatayspor
19.00 Gaziantep FK - Trabzonspor
11 Aralık Pazartesi
20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
20.00 Konyaspor - Sivasspor
16. hafta
15 Aralık Cuma
20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor
16 Aralık Cumartesi
13.30 Hatayspor - Gaziantep FK
13.30 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir
16.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor
16.00 Trabzonspor - Samsunspor
19.00 Sivasspor - Galatasaray
17 Aralık Pazar
13.30 Pendikspor - Antalyaspor
16.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Konyaspor
18 Aralık Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
17. hafta
19 Aralık Salı
17.00 RAMS Başakşehir - Sivasspor
20.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor
20.00 İstanbulspor - Trabzonspor
20 Aralık Çarşamba
17.00 Kayserispor - Fenerbahçe
20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa
20.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük
21 Aralık Perşembe
17.00 Samsunspor - Konyaspor
17.00 Çaykur Rizespor - Pendikspor
20.00 MKE Ankaragücü - Hatayspor
20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor
18. hafta
23 Aralık Cumartesi
13.30 Sivasspor - İstanbulspor
16.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK
19.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir
24 Aralık Pazar
13.30 Konyaspor - Kayserispor
16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray
25 Aralık Pazartesi
17.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor
20.00 Pendikspor - MKE Ankaragücü
20.00 Hatayspor - Beşiktaş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
KAYNAK: İHA