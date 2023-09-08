Trendyol Süper Lig’de 5-18. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 5-18. hafta müsabakalarının fikstürü açıklandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisi 21 Ekim'de, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 9 Aralık'ta ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 24 Aralık'ta oynanacak.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Trendyol Süper Lig’de 5-18. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 5-18. hafta müsabakalarının fikstürü açıklandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisi 21 Ekim'de, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 9 Aralık'ta ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 24 Aralık'ta oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 5-18. hafta karşılaşmalarının programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Sezonun ilk yarısında oynanacak derbilerin tarihleri de belli oldu. Buna göre, 9. haftada Galatasaray - Beşiktaş derbisi 21 Ekim Cumartesi, 15. haftada Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 9 Aralık Cumartesi ve 18. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise 24 Aralık Pazar günü oynayacağı duyuruldu.

Süper Lig'de 5-18. haftalarda oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:

5. hafta

16 Eylül Cumartesi

17.00 Kayserispor - Gaziantep FK

17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

20.00 Adana Demirspor - Pendikspor

20.00 Galatasaray - Samsunspor

17 Eylül Pazar

17.00 İstanbulspor - RAMS Başakşehir

17.00 Fenerbahçe - Antalyaspor

20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

18 Eylül Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük - Hatayspor

20.00 Sivasspor - MKE Ankaragücü

6. hafta

22 Eylül Cuma

20.00 Gaziantep FK - İstanbulspor

23 Eylül Cumartesi

17.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük

17.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor

20.00 Antalyaspor - Samsunspor

20.00 RAMS Başakşehir - Galatasaray

24 Eylül Pazar

17.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor

17.00 Beşiktaş - Kayserispor

20.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor

20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe

25 Eylül Pazartesi

20.00 Hatayspor - Trabzonspor

7. hafta

29 Eylül Cuma

20.00 Samsunspor - Gaziantep FK

30 Eylül Cumartesi

13.30 Sivasspor - Hatayspor

16.00 İstanbulspor - Antalyaspor

16.00 Trabzonspor - Pendikspor

19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü

1 Ekim Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa

16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

19.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor

19.00 Konyaspor - Beşiktaş

2 Ekim Pazartesi

20.00 Kayserispor - RAMS Başakşehir

8. hafta

6 Ekim Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük

20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor

7 Ekim Cumartesi

13.30 Pendikspor - Sivasspor

16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor

19.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK

19.00 Antalyaspor - Galatasaray

8 Ekim Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Samsunspor

16.00 Beşiktaş - İstanbulspor

19.00 Hatayspor - Konyaspor

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

9. hafta

21 Ekim Cumartesi

13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor

16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor

16.00 Konyaspor - Pendikspor

19.00 Galatasaray - Beşiktaş

22 Ekim Pazar

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa

16.00 İstanbulspor - MKE Ankaragücü

19.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir

19.00 Fenerbahçe - Hatayspor

23 Ekim Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor

20.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

10. hafta

27 Ekim Cuma

20.00 Kasımpaşa - İstanbulspor

28 Ekim Cumartesi

13.30 Hatayspor - Kayserispor

16.00 Corendon Alanyaspor - Sivasspor

19.00 Adana Demirspor - Konyaspor

19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

29 Ekim Pazar

13.30 MKE Ankaragücü - Samsunspor

16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor

19.00 Antalyaspor - RAMS Başakşehir

19.00 Pendikspor - Fenerbahçe

30 Ekim Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK

11. hafta

3 Kasım Cuma

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

4 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Pendikspor

16.00 Samsunspor - Hatayspor

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

5 Kasım Pazar

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor

16.00 RAMS Başakşehir - MKE Ankaragücü

16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş

6 Kasım Pazartesi

20.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

12. hafta

10 Kasım Cuma

20.00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor

20.00 Trabzonspor - Konyaspor

11 Kasım Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Kayserispor

16.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK

16.00 Fatih Karagümrük - Sivasspor

19.00 Hatayspor - Galatasaray

12 Kasım Pazar

13.30 Pendikspor - Samsunspor

16.00 Çaykur Rizespor - İstanbulspor

16.00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir

19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe

13. hafta

25 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Hatayspor

16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragüc

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa

19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor

26 Kasım Pazar

13.30 Kayserispor - Adana Demirspor

16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

16.00 Samsunspor - Beşiktaş

19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

27 Kasım Pazartesi

20.00 RAMS Başakşehir - Pendikspor

20.00 Sivasspor - Trabzonspor

14. hafta

1 Aralık Cuma

20.00 Hatayspor - Antalyaspor

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor

2 Aralık Cumartesi

13.30 Corendon Alanyaspor - Konyaspor

16.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir

19.00 Adana Demirspor - Samsunspor

19.00 Pendikspor - Galatasaray

3 Aralık Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK

16.00 Trabzonspor - Kayserispor

19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş

4 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Sivasspor

15. hafta

8 Aralık Cuma

20.00 Galatasaray - Adana Demirspor

9 Aralık Cumartesi

13.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük

16.00 Samsunspor - Kasımpaşa

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

10 Aralık Pazar

13.30 İstanbulspor - Corendon Alanyaspor

16.00 Kayserispor - Pendikspor

16.00 RAMS Başakşehir - Hatayspor

19.00 Gaziantep FK - Trabzonspor

11 Aralık Pazartesi

20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

20.00 Konyaspor - Sivasspor

16. hafta

15 Aralık Cuma

20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor

16 Aralık Cumartesi

13.30 Hatayspor - Gaziantep FK

13.30 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir

16.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

16.00 Trabzonspor - Samsunspor

19.00 Sivasspor - Galatasaray

17 Aralık Pazar

13.30 Pendikspor - Antalyaspor

16.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü

19.00 Fenerbahçe - Konyaspor

18 Aralık Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

17. hafta

19 Aralık Salı

17.00 RAMS Başakşehir - Sivasspor

20.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor

20.00 İstanbulspor - Trabzonspor

20 Aralık Çarşamba

17.00 Kayserispor - Fenerbahçe

20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa

20.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük

21 Aralık Perşembe

17.00 Samsunspor - Konyaspor

17.00 Çaykur Rizespor - Pendikspor

20.00 MKE Ankaragücü - Hatayspor

20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor

18. hafta

23 Aralık Cumartesi

13.30 Sivasspor - İstanbulspor

16.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK

19.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir

24 Aralık Pazar

13.30 Konyaspor - Kayserispor

16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray

25 Aralık Pazartesi

17.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor

20.00 Pendikspor - MKE Ankaragücü

20.00 Hatayspor - Beşiktaş

Trendyol Süper Lig’de 5-18. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 5-18. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 5-18. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 5-18. hafta maçlarının programı açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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