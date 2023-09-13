Trendyol Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Volkan Bayarslan yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de milli maçlar arasında sonra heyecan devam ediyor. Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu. Bu göre, Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecekler hakemler şöyle:
16 Eylül Cumartesi
17.00 Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor Bahattin Şimşek
20.00 Adana Demirspor - Pendikspor: Mert Güzenge
20.00 Galatasaray - Samsunspor: Cihan Aydın
17 Eylül Pazar
17.00 İstanbulspor - RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
17.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: Turgut Doman
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Volkan Bayarslan
18 Eylül Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Sivasspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
KAYNAK: İHA