Türkiye'nin hızlı yükseliş gösteren markalarından biri olan Trendyol, büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda müşterilerine en hızlı şekilde hizmet vermek isteyen Trendyol, kargoların daha hızlı teslim edilmesi için teslimat noktaları oluşturmaya başladı. Söz konusu sistem hakkında bilgi sahibi olmak isteyen veya dahil olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda Trendyol teslimat noktası başvurusu nasıl yapılır 2022? Trendyol teslimat noktası şartları neler? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Haberin Devamı

TRENDYOL TESLİMAT NOKTASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2022? TESLİMAT NOKTASI NASIL OLUNUR?

Trendyol çatısı altında hızlı teslimat noktası olarak hizmet vermek isteyen işletmelerin teslimat.noktasi@trendyol.com adresine mail atması gerekiyor.

Söz konusu mailde konum, işletme adı, faaliyet gösterdiği alan, il, ilçe, mahalle, açık adres ve iletişim bilgilerinin yer alması gerekir. Başvurunuz onaylandığı takdirde, yetkililer sizinle iletişime geçecektir. Daha sonraki süreç de olumlu olursa teslimat noktası olarak hizmet verebilirsiniz

TRENDYOL TESLİMAT NOKTASI ŞARTLARI NELER?

Trendyol'da teslimat noktası olmak için, kurumunuza ait işletme bilgilerinizi ve kişisel bilgilerinizi mail olarak bildirmeniz gerekiyor. Dönüş yapıldığı takdirde işlemleriniz devam eder, sürecin pozitif sonuçlandırılması durumunda çalışmaya başlayabilirsiniz.

TRENDYOL TESLİMAT NOKTASI NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Trendyol ’da teslimat noktası olan dükkân sahipleri, mağazalarına gelen ürün başına 1 TL ücret kazanmaktadır.