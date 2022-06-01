Trendyol'dan yurt dışı atağı! Berlin'de ilk ofisini açtı!

Berlin’deki Ritz Carlton Otel'de düzenlenen resepsiyonda konuşan Bakan Varank, Trendyol'un Almanya operasyonunun başlangıç etkinliğine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Türkiye ile Almanya'nın tutarlı, dinamik ve emsalsiz ekonomik ilişkilerin iki tarafı konumunda olduğunu vurgulayan Bakan Varank, önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRK KÖKENLİ VATANDAŞLAR ALMANYA'NIN BİR PARÇASI OLDU"

Bakan Varank,"Burada 3,5 milyondan fazla Türk kökenli vatandaş, adeta Almanya'nın bir parçası olmuş durumda. Geçtiğimiz yıl işgücü anlaşmasının altmışıncı yılını kutladık. Sosyal kültürel ve ticari anlamda çok güçlü bağlara sahip iki ülke konumundayız. Ülkemizdeki Alman sermayeli yatırımlar son 15 yılda altı kattan fazla arttı. Ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıl 41 milyar doları buldu ki hedefimiz 50 milyar dolarlık ticaret hacmini aşabilmek. Bunun da yolu ticaret ve yatırım ortamını iyileştirmek, açık diyaloğu sürekli hale getirmekten geçiyor. Bu doğrultuda bizler hükümet olarak her fırsatı değerlendiriyor, potansiyelimizin sınırlarını sonuna kadar zorluyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE TÜM DÜNYAYA KENDİNİ KANITLADI"

Uluslararası ticaretin günümüzde benzeri görülmemiş bir buhran yaşadığını belirten Bakan Varank, “Salgından savaşlara, hammadde fiyatlarından limanlardaki yığılmalara ve nakliye sorununa kadar birçok problem şu anda dünya ticareti açısından çözülmeyi bekliyor. Devletler ve şirketler önünü görememekle birlikte daha korumacı politikalara yöneliyor, üretim ve tedarik zincirlerinde yeni arayışlara giriyorlar. İşte bu zorlu dönemde Türkiye, üretim ve ihracatını bir an bile aksatmayarak bu arayışın en doğru alternatifini tüm dünyada kanıtlamış bir ülke konumuna geldi."

"Stratejik konumu, genç nüfusu, üretim ve ARGE kabiliyetleriyle Türkiye yatırımcısına asla kaybettirmeyen güvenli bir liman konumunda. Bakınız pandemiye, enerji fiyatları, hammadde fiyatları ve kurdaki oynaklığa rağmen Türkiye'nin geçtiğimiz yıl doğrudan aldığı yatırım miktarı 14 milyar doları aştı ve pandemi öncesi dönemin üzerine çıkmış oldu. Bugün Türkiye'de faaliyet yürüten global şirketler yatırımlarını artırıyor, ARGE, tasarım, üretim ve lojistik merkezlerini ülkemize taşımak için harıl harıl çalışıyorlar” diye konuştu.

"İSTANBUL AVRUPA'DA DÖRDÜNCÜ ŞEHİR KONUMUNA GELDİ"

Bakan Varank, “Savunma sanayi, sağlık ve turizmdeki başarılarımızın yanı sıra teknoloji tabanlı girişimcilikte geldiğimiz nokta artık tüm dünyanın malumu olmuş durumda. Geçtiğimiz yıl girişim sermayesi ekosistemine baktığımızda Türkiye tüm dünyada 1,6 milyar dolarlık yatırım çekti. Yalnızca bu yılın ilk çeyreğine baktığımızda 1,3 milyar dolar teknoloji tabanlı firmalarımızın yatırım aldığını görebiliyoruz. Bu manada dünyada en fazla yatırım çeken 10 ülkeden biri konumuna geldik. Özelde de İstanbul, girişim sermayesi yatırımlarında Avrupa'da dördüncü şehir konumuna geldi” şeklinde konuştu.

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