Trendyol'un sahibi Demet Mutlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Trendyol'un sahibi Türk mü? Demet Mutlu evli mi?

e-ticaret sitesi Trendyol, özellikle koronavirüs salgını sürecinde bir hayli kazanç sağladı. Türkiye'nin 81 iline kargo yolu ile ürün satışı yapan alışveriş sitesinin kurucusu merak ediliyor. Peki Trendyol'un sahibi Demet Mutlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Trendyol'un sahibi Türk mü?

TRENDYOL'UN SAHİBİ KİM, TÜRK MÜ?

25 milyonu aşkın üyesi olan e-ticaret sitesi Trendyol'un kurucusu Demet Mutlu'dur ve Türktür.

DEMET MUTLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Demet Mutlu, 22 Ağustos 1981’de ABD’nin New York kentinde dünyaya gelmiştir. Mutlu liseyi İtalya’da okuduktan sonra New York Üniversitesi Ekonomi bölümünü birincilikle bitirdi. Daha sonra ise Harvard’da MBA’e (Master Of Business Administration) kabul edilen Mutlu, master eğitiminin 2. senesinde, kendi işini kurma fikri sebebiyle Harvard’ı yarım bıraktı.

İstanbul’da 300 bin dolar sermaye evinin salonunda kuruduğu Trendyol’u 2010 yılı mart ayında yayına geçiren genç girişimci siteyi ilk 16 ayda değeri 150 milyon dolar olan bir şirket haline getirdi.

DEMET MUTLU EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Demet Mutlu, Evren Üçok ile evlidir.

İnşaatçı baba, bankacı anne

''New York’ta doğdum. Babam işadamı, inşaat projeleri yapardı. Hem New York’ta, hem Türkiye’de. Annem ise Citibank’ta çalışıyordu. Babam (Bilal Mutlu) genç yaşta New York’a gitmiş. Şu an 76 yaşında ve halen aktif. Aslen Ankaralı. Annem ise Adanalı. Tarsus Amerikan’da okumuş, sonra İstanbul ardından New York. Orada da babamla tanışmışlar. İkisinin de yoğun iş hayatı vardı. Benim için güzel rol model oldular. Bana küçük yaştan itibaren hep ‘yapabileceğim’ anlatıldı. New York’ta aslında 3 yıl kaldım. Sonra İngiltere’de ilk okulun 3, 4 ve 5’inci sınıflarını okudum. İtalya’da da lise okudum. New York’ta işletme eğitimi aldım. Türkiye’ye döndüm.''

Popülert bir haber platforumunun kurucusu Emre Kurttepeli Trendyol’unilk yatırımcısıdır. Ayrıca,e-ticaret alanında isim yapan Sidar Şahin de Trendyol’un ortakları arasında yer aldı.

Trendyol’un kurucusu Demet Mutlu bu alışveriş sitesini kurmadan önce İsviçre, Japonya, Amerika ve Türkiye’de finans, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında çalışmıştır.

TRENDYOL NE ZAMAN KURULDU?

2010 yılında yayın hayatına başlayan Trendyol Grup, Türkiye’de moda e-ticaret sektöründeki alışveriş sitesidir. Trendyol Grup markaları arasında Trendyol.com, Modagram.com ve Milla by trendyol bulunur.

2018 yılında Trendyol’un yüzde 75’i, Çin merkezli alışveriş devi ‘Alibaba’ tarafından 728 milyon dolara satın alındı.

1000’i aşkın çalışanı ile 10 milyondan fazla üyesi bulunan Trendyol, Türk tasarımcılarının ürünlerini satışa sunan ilk sitedir.

Demet Mutlu siparişlerinin çoğunu İstanbul, Ankara ve İzmir’den aldığını söylüyor, ancak siparişlerin yüzde ellisi ise Anadolu kentlerinden geliyor. Üye sayısı 4 milyonu aşan Trendyol, gün geçtikçe büyüyen bir marka haline gelmiş bulunmakta.