Trene kaçak binmeye çalışırken elektrik akımına kapıldılar, ağır yaralandılar Çerkezköy Garı'nda Bulgaristan'a ihracat yükleri götürmek için bekleyen trene iki Suriyeli kaçak olarak binmeye çalışınca elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

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Olay Çerkezköy Garı'nda meydana geldi. 2 Suriyeli havanın kararmasıyla Bulgaristan'a ihracat yükü götürmek için kalkış saatini bekleyen trene kaçak olarak binmek için vagonların üzerine çıktı. YANARAK VAGONUN İÇİNE DÜŞTÜLER Bu esnada 2 Suriyeli, bölgeden geçen yüksek gerilim hattındaki akıma kapılarak alev aldı. Ardından vagonun üstündeki brandalar tutuşmaya başlayınca Suriyeliler yanarak vagonun içine düştü. Vagondan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vagonun içinden güçlükle çıkarılan Suriyelilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu ağır hastalar Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde götürüldü. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor. ​​​​​​​ suriyeli