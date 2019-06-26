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Trenin çarptığı kişi yaralandı

Makinist, yaralıyı trenle ambulansa götürdü

Trenin çarptığı kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde trenin çarpması sonucu yaralanan kişiyi makinist trenle ambulansa taşıdı.

Kızılpınar Mahallesi'nde raylarda yürüyen Serkan Ç'ye yolcu treni çaptı. Makinist, yaralanan Serkan Ç'yi trene taşıyarak BSH Kavşağı'na sevk edilen ambulansa götürdü.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Serkan Ç'nin, dalgın olduğu için trenin geldiğini fark etmediğini ifade ettiği belirtildi.


Kaynak: AA

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