Trenin çarptığı Melisa'nın ayağı kırıldı

ZONGULDAK'ta, raylarda yürüyen Melisa Mangaltepe'ye (16) tren çarptı. Hastaneye kaldırılan Mangaltepe'nin sol ayağında kırık olduğu belirlendi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. Melisa Mangaltepe, plajda vakit geçirdikten bir süre sonra eve gitmek için arkadaşlarıyla tren yolunda yürümeye başladı. Bu sırada Mangaltepe'ye, makinisti Zonguldak'tan Karabük'e giden yolcu treni çarptı. Raylarda kalan kızın arkadaşları, panik içinde sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Mangaltepe'yi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrolde, Mangaltepe'nin sol ayağında kırık olduğu belirlendi. Melisa Mangaltepe, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA