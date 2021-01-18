Trenin geçiş saatini bekleyen demiryolu işçisi canından oldu!

Rusya'nın Kandalakşa şehrinde teknolojik sistemlerin olmadığı bir hemzemin geçitte trenin geçiş saatini bekleyen 2 demiryolu işçisinden biri aşırı hızlı gelen otomobili fark etmeyince aracın çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. İşçi olay yerinde hayatını kaybederken sürücü hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.