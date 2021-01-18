Trenin geçiş saatini bekleyen demiryolu işçisi canından oldu!
Rusya'nın Kandalakşa şehrinde teknolojik sistemlerin olmadığı bir hemzemin geçitte trenin geçiş saatini bekleyen 2 demiryolu işçisinden biri aşırı hızlı gelen otomobili fark etmeyince aracın çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. İşçi olay yerinde hayatını kaybederken sürücü hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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18 Ocak 2021 Pazartesi 11:47
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