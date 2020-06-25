Trenin geçişini bekleyemedi! Kural ihlalinden 6 yıl hapis yedi

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Yanıkdere'deki hemzemin geçidinde meydana gelen olayda Erzurum'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin geçişi öncesi güvenlik bariyerini kırıp geçitten geçen kişiye 1 yıldan 6 yıla kadar hapsi için dava açıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde TCDD görevlilerinin güvenlik kameralarını izlemesi sonucu bir kişinin Doğu Ekspresi'nin geçişinden 1 dakika önce treni beklemeden hemzemin geçidindeki sağ bariyer kollarının ikisini kırıp karşıya geçtiği belirlendi. Görevlilerin şikayeti üzerine polis tarafından incelenen görüntülerde Emrah K., yakalanarak gözaltına alındı.

Polise verdiği ifade de "Çok pişman" olduğunu söyleyen Emrah K., "Eşim, telefonla arayarak, kızımın üzerine sıcak su döküldüğünü söyledi. Ben de acele eve gitmek için bariyerleri kırdım" dedi.

Tutuklanarak cezaevine koyulan ve bir hafta sonra tahliye edilen Emrah K. için hazırlanan iddianame de ise 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Kızının, yaralanmasının ciddi olmadığı için hastaneye dahi götürülmediği anlatılan iddianamede, bu nedenle şüphelinin zaruret halinde hareket ettiği yönünde delil olmadığı bildirildi.

''5 DAKİKA BEKLESEM BUNLARIN HİÇBİRİ OLMAYACAKTI''

Tutuksuz sanık Emrah K. için yapılan 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nden görülen duruşmada çok pişman olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Eşim aradı, biraz panik atak; 'Çocuğun ayağı yandı acele gel' dedi. Ben de korktum, , panik halinde sol tarafı kırdım. Kasıtlı bir şey olsaydı iki tarafı da kırardım. Zaten kendime geçiş yaptım. Allah'tan sonra insanlara bir şey olmadı. Çocuğumu hastaneye götürdüm. O süreçte yetkilileri bulmaya çalıştım, kimseye ulaşamadım. Konu medyaya yansıyınca tutuklandım. Suç işlemiştim zaten, Allah için bu yaptığım suç, devletin malına zarar vermemeliydim. Ama benim yerimde başkası da olsa aynısını yapardı. Büyüklerimiz beni 6 yıl cezayla yargılayacakmış. Devletin vereceği karara saygı duyarım ama empati yapsınlar, kendilerini benim yerime koysunlar. Sonuçta bizim de çocuklarımız var. Çoluk çocuğumuza ekmek götürüyoruz. Bir şekilde bir hata yaptık. Zararı ödemek için Devlet Demir Yolları'na gittim. Yetkililer bir miktar para çıkardılar. Bana göre yüklü bir miktar. Elden vermek istedim parayı, kanun yoluyla alacaklarını söylediler. Şimdi üniversite öğrencisiyim, Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyorum. İnsan hata yapabiliyor. 5 dakika beklesem bunların hiç biri olmayacaktı. Çoluk-çocuğumun psikolojisi bozuldu. Cezaevine girmem hayatımı etkileyecek. Böyle hatalar insanın başına gelebiliyor. Bin pişman oldum. Çevremdeki insanlar, annem- babam beni kınadı. Pişman oldum ama iş işten geçti. Devletin vereceği karara yine de saygı duyarım. Yargı mensuplarına sesleniyorum; Benim aleyhimde en hafif şekilde karar verilsin."