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  3. Trenin geçişini bekleyemedi! Kural ihlalinden 6 yıl hapis yedi

Trenin geçişini bekleyemedi! Kural ihlalinden 6 yıl hapis yedi

Erzurum'da Doğu Ekspresi'nin geçişinden 1 dakika önce aracıyla güvenlik bariyerini kırıp hemzemin geçitten geçen 35 yaşındaki bir kişi, ''trafik güvenliğini tehlikeye sokma'' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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25 Haziran 2020 Perşembe 12:53

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