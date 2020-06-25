Trenin geçişini bekleyemedi! Kural ihlalinden 6 yıl hapis yedi
Erzurum'da Doğu Ekspresi'nin geçişinden 1 dakika önce aracıyla güvenlik bariyerini kırıp hemzemin geçitten geçen 35 yaşındaki bir kişi, ''trafik güvenliğini tehlikeye sokma'' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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25 Haziran 2020 Perşembe 12:53
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