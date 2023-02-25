Trent Buhagiar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trent Buhagiar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Trent Buhagiar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Trent Buhagiar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Trent Buhagiar 27 Şubat 1998 tarihinde Gosford şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avustralya,Malta uyrukludur.Gerçek adı da Trent Anthony Buhagiar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Trent Buhagiar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Trent Buhagiar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Trent Buhagiar'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Trent Buhagiar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Trent Buhagiar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Trent Buhagiar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Trent Buhagiar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2016 yılında Central Coast

1 Temmuz 2018 yılında Sydney FC

1 Temmuz 2022 yılında Newcastle

Trent Buhagiar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Trent Buhagiar şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Trent Buhagiar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U23 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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