Trent Ostler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trent Ostler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Trent Ostler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Trent Ostler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Trent Ostler 3 Nisan 2002 tarihinde Subiaco, Western Australia şehrinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Trent Ostler Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Trent Ostler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Trent Ostler'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Trent Ostler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Trent Ostler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Trent Ostler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Trent Ostler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Perth Glory U21

1 Temmuz 2019 yılında Perth Glory

Trent Ostler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Trent Ostler şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ECU Joondalup (-2016), Perth Glory (2016-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.