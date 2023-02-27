Tresor Mossi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tresor Mossi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tresor Mossi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tresor Mossi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tresor Mossi 28 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Burundi uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tresor Mossi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASM International yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tresor Mossi'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tresor Mossi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tresor Mossi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tresor Mossi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tresor Mossi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aigle Noir FC

1 Temmuz 2021 yılında KVC Westerlo

15 Ağustos 2022 yılında UN Käerjeng 97

Tresor Mossi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tresor Mossi şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Tresor Mossi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burundi takımında 6 numaralı formasıyla 16 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.