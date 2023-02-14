Tresor Samba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tresor Samba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tresor Samba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tresor Samba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tresor Samba 8 Haziran 2002 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tresor Samba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NTS Management yapmaktadır. Tresor Samba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Tresor Samba'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tresor Samba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tresor Samba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tresor Samba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tresor Samba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2018 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2019 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Basel U21

21 Şubat 2022 yılında AC Bellinzona

Tresor Samba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tresor Samba şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tresor Samba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Basel (09/2018 - 06/2020)

İsviçre U20 takımında 22 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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