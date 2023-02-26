Tresor Yamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tresor Yamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tresor Yamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tresor Yamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tresor Yamba 8 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Trésor Tshibwabwa Yamba Yamba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tresor Yamba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tresor Yamba'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tresor Yamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tresor Yamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tresor Yamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tresor Yamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Red Arrows FC

5 Temmuz 2022 yılında Sekhukhune

Tresor Yamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tresor Yamba şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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