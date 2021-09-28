Son dakika | Çarpıcı paylaşım! Bakan Koca, "Salgın şartlarında yaşamaktan hepimiz sıkıldık" diyerek çağrıda bulunduTretuvar ne demek, TDK'ya göre Tretuvar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Benoit Bastien kimdir? | Ajax - Beşiktaş maç hakemi Benoit Bastien nereli ve kaç yaşında?Ajax 2 - 0 Beşiktaş | MAÇ SONUCUBorussia Dortmund - Sporting Lisbon Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Exxen canlı yayın izle linkiPorto - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Exxen canlı yayın izle linkiMilan- Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Exxen canlı yayın izle linkiParis Saint-Germain (PSG) - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Exxen Canlı yayın izle linkiUmut Meraş sakatlandı mı? | Umut Meraş son durumToksikolog ne demek, TDK'ya göre Toksikolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Tretuvar ne demek, TDK'ya göre Tretuvar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tretuvar ne demek, TDK'ya göre Tretuvar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tretuvar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tretuvar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tretuvar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tretuvar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tretuvar ne demek, TDK'ya göre Tretuvar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tretuvar ne demek? Tretuvar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tretuvar kelimesi. Peki tretuvar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tretuvar nedir, tretuvar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Tretuvar kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Tretuvar kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

TRETUVAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tretuvar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tretuvar kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre tretuvar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yaya kaldırımı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT