Tretuvar ne demek, TDK'ya göre Tretuvar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tretuvar ne demek? Tretuvar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tretuvar kelimesi. Peki tretuvar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tretuvar nedir, tretuvar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Tretuvar kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Tretuvar kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TRETUVAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tretuvar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tretuvar kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre tretuvar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yaya kaldırımı

