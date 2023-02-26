Trevor Mathiane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trevor Mathiane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Trevor Mathiane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Trevor Mathiane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Trevor Mathiane 21 Ekim 1988 tarihinde Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Matome Trevor Mathiane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Trevor Mathiane Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Trevor Mathiane'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Trevor Mathiane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Trevor Mathiane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Trevor Mathiane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Trevor Mathiane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Golden Arrows

1 Temmuz 2022 yılında Chippa United

Trevor Mathiane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Trevor Mathiane şuan Chippa United takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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