Treysan, İş Dünyası Plastik Girişimi’ne (İPG) imza attı

Treysan, ürünlerinin tasarım, üretim ve teslimat aşamalarının tümünde çevreyle olan etkileşimini sürdürülebilir kılmak amacıyla sektöründe bir ilki gerçekleştirerek İş Dünyası Plastik Girişimi’ne (İPG) imza attı.Treysan...

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Treysan, İş Dünyası Plastik Girişimi’ne (İPG) imza attı

Treysan, ürünlerinin tasarım, üretim ve teslimat aşamalarının tümünde çevreyle olan etkileşimini sürdürülebilir kılmak amacıyla sektöründe bir ilki gerçekleştirerek İş Dünyası Plastik Girişimi’ne (İPG) imza attı.

Treysan açıklamasına göre, Türkiye’deki plastik atık kirliliği ile mücadele etmek ve ortak bir hedef etrafında birleşmek amacıyla kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi’ne, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding (IC Holding) grup şirketlerinden Treysan da katıldı.

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TOPLAM DÖRT GRUP ŞİRKETİ İPG’DE YER ALDI

Treysan, temiz, şeffaf, döngüsel ve sürdürülebilir üretim ilkelerinden hareketle, plastik kullanımını azaltma, önleme ve geri dönüşümünü sağlama noktasında düzenli raporlamalarını İPG’ye sunacağını taahhüt etti. Treysan’ın imzacı olması ile birlikte, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding, toplam dört grup şirketi İPG’de yer aldı.

KAYNAK: AA

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