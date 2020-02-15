Tribünde özel buluşma

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18'inci haftasında karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve İzmir ekibi Arkas'ın maçını, İbn-i Sina Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin bulunduğu tribünden izledi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18'inci haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve İzmir ekibi Arkas, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Morteza Sharifi'nin elinden üst üste bulduğu sayılarla başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, hücumda etkinliğini sürdüremeyince geriye düştü. File üzerinde sayılar arayan yeşil-beyazlılar Arkas'ın etkili bloklarına takıldı ve ilk seti 18-25 geride kapadı. Karşılaşmanın ikinci setinde moral düşüklüğü gözlenen Bursa ekibi hatlarını sürürdü ve bu seti de 17-25 geride tamamladı. Maçın üçüncü setinin ilk bölümleri karşılıklı sayılarla geçti. Morteza ve Ediz ile köşelerden sayı arayan yeşil-beyazlılar sonuca gidemedi ve seti 17-25 maçı da 0-3 mağlubiyetle tamamladı.

Başkanlar tribünde

Karşılaşmayı kısa süre protokol tribününden izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay daha sonra seyirci tribünündeki İbn-i Sina Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin yanına geçti. Başkan Aktaş ve Burkay, bir taraftan maçı izlerken, diğer taraftan da yanlarındaki öğrencilerle sohbet etti. Tribünde keyifli anlar yaşanırken, Başkan Aktaş ve Burkay, genç sporseverlere yeşil-beyaz atkı, bere, eldiven ve satranç takımı hediye etti.

Kaynak: İHA