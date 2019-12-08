Tribünler kadınlara emanet

Edirnespor Başkanı Savaş Üner'in "5 Aralık Kadın Hakları Günü" nedeniyle farkındalık etkinliğine kayıtsız kalmayan Edirneli kadınlar tribünleri doldurdu.

Edirnespor Başkanı Savaş Üner, "5 Aralık Kadın Hakları Günü" nedeniyle Bölgesel Amatör Lig'in 11'inci grubunda mücadele veren Edirnespor-Çengelköyspor maçında farkındalık etkinliği düzenleyerek tribünleri kadınlara emanet etti.

Edirne Belediye Başkan Vekili Filiz Gencan Akın, Edirnespor Başkanı Savaş Üner'in Eşi Fulya Üner, Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un kızı Hilal Kurt, Edirne Belediye Meclisinin Kadın Üyeleri, Kadın STK temsilcileri maça gelerek etkinliğe ve Edirnespor'a destek verdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı temsilen maça katılan Belediye Meclis Üyesi Filiz Gencan Akın, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 85'inci yıl dönümü olması nedeniyle bugün Edirnespor Yönetimi bizleri davet etti. Biz de hem Belediye Başkan Vekili olarak hem de Edirne Belediyesi kadın meclis üyeleri olarak bugün takımımızı desteklemeye geldik. Bu bir başlangıç. İnşallah bundan sonra da hep beraber takımımıza destek vereceğiz. Edirne'de bundan sonra maçlarda daha fazla kadın göreceksiniz. Biz de buna öncülük edeceğiz. Edirnespor Yönetimine nazik davetleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Edirnespor Başkanı Savaş Üner'in Eşi Fulya Üner ise, "Edirnespor yönetiminin 5 Aralık Kadın Hakları Günü nedeniyle yapmış olduğu etkinlik bizleri çok mutlu etti. Takımımıza destek vermek adına bugün tribündeki yerimizi aldık. Kadınlar tribünlerde daha fazla olmalı. Edirne'de de bundan sonraki süreçte bunu göreceğimizi umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA