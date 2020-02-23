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Tribünlerde Ersun Yanal istifa sesleri

Fenerbahçeli tribünler derbi yenilgisi sonrası Teknik Direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

Tribünlerde Ersun Yanal istifa sesleri

Fenerbahçeli tribünler derbi yenilgisi sonrası Teknik Direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

Süper Lig'in 23. haftasında dev derbi mücadelesinde Galatasaray deplasmanda 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın sonunda tribünler futbolculara tepki gösterirken Teknik Direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

Kaynak: İHA




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