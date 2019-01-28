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Tribünlerde ‘Go Home Damien’ pankartı

Fenerbahçe tribünleri "Go Home Damien', "Evine dön Damien" pankartıyla Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'ye tepki gösterdi.

Tribünlerde ‘Go Home Damien’ pankartı

Fenerbahçe tribünleri "Go Home Damien', "Evine dön Damien" pankartıyla Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'ye tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde sarı-lacivertli tribünler "Go Home Damien', "Evine Dön Damien" pankartı açtı. Maraton üst tribününde açılan pankart müsabaka başlamadan önce toplandı.

Kaynak: İHA

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